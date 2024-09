"No hay recursos para pagar maestra", dijo supervisora ante protesta en jardín de niños de Misantla

Madres tomaron el Jardín de Niños Rosario Castellanos, exigen cambio de docente tras presunta situación de maltrato





Esta mañana, un grupo de madres de familia tomó las instalaciones del jardín de niños Rosario Castellanos, clave 30EJN05781, para exigir la reubicación de una educadora a quien acusan de causar daños psicológicos a sus hijos, la situación generó un gran revuelo en la comunidad, poniendo de relieve la falta de personal docente en la institución, que actualmente atiende a 44 niños.

La supervisora de preescolar, Irene Míriam Yvonne Mojica Ramos, llegó al lugar para dialogar con las manifestantes y tratar de mediar en la situación. En su intervención, reconoció la preocupación de las madres: "Desgraciadamente, no hay recursos para pagar a esta maestra, la falta de personal docente es un problema que no puedo resolver de inmediato", Mojica Ramos, en un intento de calmar los ánimos, explicó que no puede prometer que una nueva maestra llegue mañana, ya que la decisión está fuera de su control.

Durante la conversación, las madres expresaron su frustración y señalaron que la situación no solo afecta a sus hijos, sino que también impacta el ambiente escolar, "no queremos aceptar a los niños de segundo sin una maestra", comentó una de las madres, sugiriendo que podrían tomar la escuela si no se logra una solución adecuada.

Mojica Ramos hizo un llamado a la conciliación y al diálogo, sugiriendo que la comunidad se una para abordar el problema de manera constructiva, "debemos encontrar una solución sin llegar a conflictos, estoy comprometida a dar seguimiento a esta situación, pero les pido paciencia", declaró.

Las madres, por su parte, manifestaron que están dispuestas a colaborar, incluso explorando opciones como la compra de materiales para que los niños puedan seguir aprendiendo, mientras la situación se resuelve, "estamos aquí porque amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos", aseguraron.

La supervisora también pidió a las madres que se acercaran a ella con cualquier situación que requiera atención, "no prometo soluciones inmediatas, pero haré todo lo posible para que esta situación se resuelva a la brevedad", afirmó.

En tanto la profesora señalada se estará reuniendo con la parte oficial con su represéntate sindical en la supervisión escolar a fin de definir su situación.

Este evento refleja una problemática común en muchas instituciones educativas, donde la falta de recursos y personal docente se convierte en un obstáculo para brindar una educación de calidad, las madres, unidas en su reclamo, esperan que las autoridades educativas actúen con rapidez para restablecer el normal funcionamiento del jardín de niños y asegurar un ambiente de aprendizaje positivo para sus hijos.