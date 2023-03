Nanchitecos abarrotan consultorios particulares

Las enfermedades respiratorias y la falta de médicos, han provocado que los nanchitecos abarroten los consultorios particulares ; durante los últimos días ha sido mucha la afluencia en clínicas donde los pacientes tienen que pagar por la atención.

Debido a la gran afluencia de pacientes, los médicos particulares piden a la población no exponerse por tiempos prolongados bajo los rayos del sol o ingerir bebidas frías, debido a que esto provoca enfermedades en sectores vulnerables, como menores de 6 años y personas de la tercera edad .

Los ciudadanos que cuentan con servicio médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mencionan que la falta de médicos generales, los obliga a requerir el servicio en consultorios particulares, porque a raíz de la pandemia la atención a la salud es primordial.

SINTOMAS





En el primer cuadro de Nanchital, se observan largas filas de ciudadanos que presentan escurrimiento nasal, cuerpo cortado, temperatura, dolor de garganta y tos.

" varias las causas que están provocando las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), se derivan en ocasiones por el consumo de bebidas frías o en su defecto contagio", afirman doctores.

"Nuestra recomendación a la ciudadanía es no exponerse por más de 20 minutos a los rayos del sol, si no hay necesidad de realizar actividades deportivas al aire libre no lo hagan durante las mañanas, háganlo cuando el sol se oculte .





AUMENTO DE CASOS





Hay que recordar que, durante la temporada invernal, se refleja un aumento en los casos de infecciones respiratorias, disminuirdo directamente a personas con padecimientos crónicos, diabéticos, asmáticos, bronquitis, ya niños menores de 6 años.

Los ciudadanos prefieren esperar para recibir la atención, pues aseguran que los gastos médicos pueden ser mayores al no atenderse y generar más contagios.