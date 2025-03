Megaproyectos y fraccionamientos provocan desabasto de agua en Veracruz (+VIDEO)

Los ambientalistas exigieron alto al saqueo del agua en las cuencas, pidieron que no haya autorización a los fraccionamientos, ni a grandes proyectos que sólo provocan desciendan los niveles de los afluentes en el estado de Veracruz.

La protesta se realizó en el marco del Día Mundial del Agua que se celebra cada 22 de marzo desde el año de 1993. Este sábado, los protectores ambientales se reunieron en La Isleta de Los Lagos en Xalapa, para iniciar con la manifestación pacífica.

Llegaron de distintas zonas como Coatepec, Xico, Jalcomulco, Xalapa, Emiliano Zapata, Teocelo, San Andrés Tlalnelhuayocan, Banderilla, Acajete, Perote, por mencionar algunos municipios de la región capital.

En su paso los ciudadanos que se sumaron a la marcha pronunciaban "no es sequía, es saqueo", "no a la extracción de agua para fraccionamientos", "el agua no se vende, se ama y se defiende".

A las 13:00 horas llegaron a la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, donde colocaron pancartas, hicieron los pronunciamientos para la defensa del agua, también escribieron frases en rechazo a los megaproyectos.

También mostraron mapeos para ubicar las áreas de ríos que están contaminados, además de pedir propuestas que ayuden a mejorar las condiciones del agua en las distintas cuencas de la entidad veracruzana.

La finalidad de la fecha es para destacar la importancia del agua dulce y abogar por la gestión sostenible de los recursos de agua dulce.

El Día incita a tomar medidas para hacer frente a la crisis mundial del agua, apoyando el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): Agua y saneamiento para todos para 2030.