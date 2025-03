Cuitláhuac García quiere ser 'cantante' con tema de Silvio Rodríguez y recibe repudio (VIDEO)

Cuitláhuac García Jiménez, director del Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas), quiso presumir sus ´cualidades´ de cantante en redes sociales y sólo acaparó expresiones de repudio por su pasado de corrupción y frivolidad como gobernador de Veracruz.

"La verdad qué valiente es usted. Le falta que ensaye afinación y no tengo resentimiento. Pero usted no me ayudó: el asesino de mi hijo sigue libre. Víctor Lara. Mi hijo era buen baterista y yo perdí por unos delincuentes. Ojalá y lo que me hizo llegar sea cierto. ¡Me dijo que tendría Justicia!", le escribió la madre de una víctima.

El ex mandatario quiso exhibir sus cualidades al interpretar un tema del cubano Silvio Rodríguez y provocó airadas expresiones de condena. "Eres mal cantante, peor ejecutante de la guitarra y ni se diga gobernador", escribió un usuario.

"Hubieras compuesto las carreteras mejor, inepto", expuso otro. "Justo cuando pensamos que no habría peor gobernador que Duarte llega este inepto, tranquilo y fresco en una de las casas que adquirió ya siendo gobernador... No canta, no toca guitarra, pero eso sí, desgobierna que da gusto" le respondieron en otro mensaje...

García Jiménez irrumpió en la política de Veracruz con un discurso de cambio, idealismo y renovación. Ingeniero de formación, su imagen distaba de la del político tradicional, lo que lo convirtió en una figura atractiva para aquellos que aspiraban a un Veracruz diferente, libre de la corrupción que había marcado al estado por años.

Su promesa de transformación, centrada en la lucha contra la impunidad y la mejora de las condiciones sociales y de seguridad, resonó especialmente entre quienes demandaban un gobierno limpio y justo.

Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la realidad política comenzó a evidenciar su desconexión con las problemáticas del estado, marcado por señalamientos de corrupción y presuntos pactos con el narcotráfico.

Mientras Veracruz enfrentaba situaciones de inseguridad y crisis, videos de García Jiménez bailando en el Palacio de Gobierno comenzaron a circular en redes sociales.

Las imágenes, en las que García Jiménez parecía distraído en coreografías mientras el estado lidiaba con emergencias, generaron indignación entre muchos ciudadanos, que lo compararon con el Javier Duarte de la 4T. La política no es un número de baile, es un compromiso con la vida de millones.

La guitarra, otro de sus símbolos, también estuvo en el centro de la controversia. El ex gobernador recientemente compartió un video interpretando la canción "Mi unicornio azul", de Silvio Rodríguez, una melodía melancólica que, para algunos, representaba la desconexión entre sus actos y las expectativas traicionadas de los veracruzanos.

Un ejemplo de ello, los comentarios puestos al pie del reciente video del ´cantante´ Cuitláhuac García en redes: "Así como cantas gobernaste x eso Veracruz está jodido hoy; la tío Chío se avergüenza de que seas de Morena; le dejaste un Veracruz sin pie ni cabeza; deberías de estar en la cárcel junto con Duarte".

Y otro usuario añadió: "Si así como cantó, gobernó Veracruz, pues ya nos chingó´.

¿En lugar de enfrentarse a las crisis, el ex gobernador de Veracruz elige buscar en el arte una posible vía de escape? Su decisión fue interpretada por muchos como una burla al sufrimiento colectivo. ¿Qué queda de la lucha por un Veracruz justo cuando los que lo prometieron bailan sobre sus ruinas?

Sin embargo, otros más lo defendieron: "¡Se nos adelantó en la noche bohemia! Saludos Inge".

"Me da mucho gusto que ....después de tanta presión física y mental, ya puedas darte tu tiempo para endulzarte la vida. Tu estado de ánimo cambia por completo y te abre la mente para seguir adelante con tu nuevo proyecto de CENEGAS (sic)".

No todo fue repudio: "Sele extraña cuitla me está haciendo llorar acá lo esperamos un fuerte abrazo (sic)", le expresaron.