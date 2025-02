´Maribel es inocente´; acusan detención arbitraria de mujer en Orizaba

Familiares de Maribel "N", de 29 años de edad y que fue detenida presuntamente bajo amenazas la madrugada del 5 de febrero en su domicilio ubicado en la colonia Centro de Orizaba, aseguraron que es inocente y se está cometiendo una injusticia.

La familia, acompañada por menores que habrían sido víctimas de violencia, acusaron a los presuntos elementos policiales por haber causado daños en varios domicilios, además de encañonar a los presentes y robar dinero de una pensión del Bienestar y de la venta del día de una tiendita.

¿Qué ocurrió en Orizaba?

Genaro, padre de Maribel "N", explicó que alrededor de las cuatro de la madrugada comenzó a escuchar ruidos y voces en las afueras de su domicilio, por lo que se despertó pensando en que era un cliente.

"No sabíamos por qué motivo llegaron los policías, estaba yo durmiendo; eran como las cuatro de la mañana cuando comencé a escuchar ruidos; entraron como cuarto para las cinco a mi tiendita, empezaron alumbrando, me levanté y cuando dije ´quién´ me contestaron ´abre porque te va a llevar la madre´.

"Ellos abrieron la puerta e iban apuntando. Ahí me gritaron ´tírate al piso´; me arrodillé y que va otro que me pone una patada en la pierna. Me empezaron a preguntar ´¿quién eres tú?; ¿tú vendes droga?´ y yo les contesté que no y después me preguntaron que dónde estaban las armas".

Genaro explicó que lo continuaron amenazando, pero al no encontrar nada causaron desmanes y se robaron el dinero del pago de su pensión y de la venta del día.

"Revisaron mi cartera, me quitaron mi credencial y mi dinero y el dinero que estaba en mi cajón de la tienda; apenas me dieron la semana pasada mi dinero de 65 y más, todas las monedas ahí las dejaron pero todos los billetes sí se los llevaron".

El padre de Maribel "N" explicó que posteriormente los presuntos policías lo obligaron a llevarlo a donde se encontraban sus hijas y su esposa; "primero fuimos a la casita de mi hija Maribel, a ella la golpearon y le preguntaron lo mismo, que dónde se encontraba la droga y las armas".

Explicó que posteriormente los uniformados se trasladaron a la casa donde se encuentra su esposa y de igual manera patearon la puerta hasta quebrarla revisando todo el domicilio.

"Mi esposa ya está muy grave y eso no les importó, ellos continuaron pateando y decían que solo decíamos mentiras y que eran puros achaques que estábamos inventando".

¿Dónde está Maribel?

La hermana de Maribel explicó que los uniformados también llegaron hasta su domicilio y tocaron la puerta, pero ella no quería abrir por el temor de que tenía a sus tres hijos durmiendo.

"Se metieron diciendo que traían una orden pero nunca nos enseñaron qué tipo de orden era, lo único que nos decían era que dónde estaba la marihuana y las armas. Yo me quedé sentada en una silla pero a mí hermana la seguían golpeando y se la llevaron detenida por unos chips viejos".

Por último, los familiares de Maribel "N" reiteraron que es inocente de las acusaciones de la Fiscalía de Orizaba.

El abogado defensor de Maribel "N" denunció que su clienta se encuentra "secuestrada", ya que supuestamente por indicaciones de la Fiscalía Segunda de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XV Distrito con sede en Orizaba, le han impedido tener acercamiento.

Por ello, pidió a la gobernadora Rocío Nahle García y a la fiscal Verónica Hernández se revise el caso y se tomen cartas en el asunto.