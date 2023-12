Manuel Huerta le da bienvenida a Anilú Ingram a Morena

El prencandidato al Senado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara confirmó que la aún diputada local priísta Anilú Ingram Vallines se sumará al trabajo político de Morena, con miras al proceso electoral del próximo año, hecho que respaldó.

Eso sí, precisó "que no vengan con intenciones de cargos, sino de sumarse a la transformación, porque algunos llegan y les interesa solo lo personal y no el proyecto de la transformación".

Esto lo dijo en relación, a que no sólo sería Anilú Ingram la única priísta que abandone el Revolucionario Institucional para sumarse a Morena.

Dejó en claro que Morena no le prometió ningún cargo o candidatura a un puesto de elección popular, a cambio de su adhesión a la Cuarta Transformación.

"Si Anilú Ingram y otros del PRI con esas características que ella tiene de preocuparse por algunas causas sociales llegan a sumarse a la transformación, sean bienvenidos. Quienes traen malas prácticas el pueblo los va a rechazar", expresó.

Manuel Huerta comentó que tiene conocimiento que muchos priístas tienen la intención de abandonar las filas de dicho partido, por el daño que le ha hecho tanto a Veracruz, como al país, y si algunos coinciden con las causas y objetivos que persigue Morena se les dará la bienvenida, sin que ello signifique algún compromiso con ellos.

NO SE LES OFRECIÓ CANDIDATURAS

Insistió en que no existe ninguna propuesta para un cargo de elección popular para la legisladora local.

"Que yo sepa no, no veo la manera de que en este momento pudiera ser, por eso se van a sumar los que van ayudar a la transformación. Ayudar a la transformación no es necesariamente con un cargo, sino con una voluntad política de entender que cometieron porque militar en ese partido, el PRI, es un gran error de muchos de ellos", agregó.

Cabe precisar que actualmente la diputada local Anilú Ingram es actualmente la coordinadora del Grupo Legislativo del PRI en el Congreso local.