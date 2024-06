Manuel Huerta exhorta al Gobierno Estatal a combatir los incendios

El virtual ganador al Senado por la coalición "Sigamos haciendo historia", Manuel Huerta Ladrón de Guevara, conminó al gobierno estatal a declarar situación de emergencia y pedir la ayuda de la Federación con los incendios que hay en la entidad.

"Desde aquí le hago un llamado al gobierno estatal en mi calidad de ciudadano, casi senador electo, para que si no pueden con los 20 incendios que hay en Veracruz, llamen a la Federación y que apliquen un plan de emergencia para que el Ejército a ayudar", expuso.

Huerta Ladrón de Guevara mencionó que estuvo hablando con el alcalde de Ixtaczoquitlán, Nahum Álvarez Pellico, quien está preocupado por las protestas que hay, pero básicamente éstas son dirigidas al gobierno estatal porque la gente quiere el apoyo de los helicópteros y bloquea, como pasó el día de las elecciones en Tlilapan.

Apuntó que es obligación de los gobiernos atender estos temas que generan la inconformidad de la gente, pero si no pueden, la secretaria de Protección Civil, el secretario de Gobierno o el propio gobernador deben solicitar que se declare la emergencia o agilizar el apoyo a los pueblos que lo están requiriendo.

Mencionó que como senador del pueblo que será no podía dejar a un lado este problema de los incendios que hoy afecta en varios municipios de la región y no porque quiera estar molestando, sino porque será la voz de los ciudadanos no sólo en la tribuna, sino en las calles y en todos lados.

También te puede interesar... En Orizaba, denuncian nuevo caso de detención ilegal; esto sabemos

Ante el anuncio hecho por la oposición de que van a impugnar los resultados de las elecciones, consideró que es un descaro, porque la ventaja es amplia como lo hacían ver las encuestas que en su momento se hicieron.

Consideró que el candidato a gobernador, Pepe Yunes, está en su derecho de impugnar pero ojalá fuera "Pepe el de las cuentas", porque le ganaron con muchos votos y más bien deberían entender que ya cambió el país.