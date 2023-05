En Maltrata, acusan a directora de primaria por malos manejos

Debido a la falta de transparencia en el manejo de los recursos que aportan los padres a la escuela primaria Eva Sámano de López de Maltrata, un grupo de paterfamilias tomaron las instalaciones y exigieron la salida de la directora Yosanjandi Gordillo Jácome.

Los inconformes, quienes arribaron a la Supervisión Escolar 023 de Ciudad Mendoza para reunirse con el supervisor, Edgardo Odilón Martínez Vázquez, señalaron que la directora nunca quiere rendir informes de los dineros de la escuela, además que no es la primera vez que hay conflictos con ella por la misma razón.

"La directora ha tenido malas cuentas, no nos quiere dar el dinero que es de los papás y maneja dinero que no tendría por qué manejar y hay varios papás inconformes por esto", explicó uno de los quejosos.

Refirió que tienen pruebas de todo lo que dicen, y hay antecedentes de que ella ha tenido otros problemas anteriormente por la misma situación.

'Esto viene de años'

Señaló que la directora "se hace la sorprendida" y pregunta cuál es el problema, cuando sabe perfectamente que no ha rendido corte de caja con notas, no comprueba lo que tiene en caja y no lo quiere entrega de la Sociedad de Padres de Familia.

"Esto no es de ahorita, ya viene de años anteriores y ahorita acudimos a la supervisión y afortunadamente recibimos respuesta favorable por parte del supervisor, que nos está dando una solución, que nos va a apoyar para hacer el cambio de directora.

"Es un proceso, pero por el momento la directora no va a acudir al plantel para evitar roces con padres de familia", expuso.

Tras este acuerdo, este miércoles se liberarán las instalaciones y las clases se ofrecerán de manera normal, para beneficio de los 330 alumnos del turno matutito, único con el que cuenta la escuela.