Malestar entre maestros por fallas con capacitación para Telebachilleratos

Una gran preocupación es la que existe entre los docentes del Subsistema de Telebachillerato, ya que la capacitación que les ofrecen en el curso-taller por parte de la Dirección General de Telebachilleratos y el Consorcio Clavijero ha tenido muchos problemas.

"En primer lugar el curso había sido programado para la primera semana de agosto y no se llevó a cabo sino hasta la primera semana de septiembre y ahora el pasado 11 se cayó la plataforma en donde han estado subiéndose las actividades y trabajos en línea y a la fecha no se ha regularizado", explicaron.

Los docentes indicaron que debido a ello no se puede realizar la retroalimentación ni evaluación de los trabajos, pero además, los instructores, que no son suficientes para dar el acompañamiento a los alrededor de 5 mil maestros del sistema a nivel estatal, tendrán que revisar nuevamente todos los trabajos que se habían enviado, lo que provocó también la molestia de éstos pues representa doble trabajo que no es su culpa, sino que se debe a la incompetencia de quienes ocupan los cargos importantes en la DGTEBA.

Recordaron que las clases se inician el próximo 21 de este mes y no todos los maestros tienen al momento la orientación suficiente para poder realizar su trabajo con un conocimiento más amplio de las aplicaciones y herramientas que les puedan facilitar la enseñanza hacia sus alumnos.

"Las autoridades están siendo rebasadas y la plataforma que se diseñó para el curso no está siendo sostenible para albergar a toda la población de maestros y capacitarlos. Estamos en disponibilidad de trabajar, pero las autoridades educativas no parecen haberse preparado con tiempo", agregaron.