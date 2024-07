Maestras externan problemas de adeudos y atención médica a gobernadora electa

Maestras de educación básica aprovecharon la visita de la gobernadora Rocío Nahle a Orizaba para externar su demanda de que se cubran los pendientes que hay con el magisterio y se mejore la atención médica que reciben en el ISSSTE.

"Venimos a pedir el apoyo que hemos pedido por años. Desde que estaba el gobernador (Javier) Duarte no nos fue pagado varios conceptos, como es el seguro institucional, el aguinaldo, lo del maestro, y hay muchas carencias y deficiencias en el ISSSTE", señalaron.

Comentaron que para poder pasar al médico hay que ir a formar desde las 4 de la mañana para que te pueda tocar consulta, pero si los mandan a una especialidad pueden pasar meses y hay casos en donde el paciente fallece debido a esas deficiencias y carencias.

Consideraron necesario que las próximas autoridades en el estado tomen cartas en el asunto, pues hay maestros que han perdido la vista, otros andan con muletas y algunos van al DIF para que les apoyen, pero ahora les dicen que si tienen ISSSTE o IMSS no los pueden apoyar, los tiene que atender su clínica.

En cuanto al seguro institucional, indicaron que no se los han pagado a los maestros de preescolar, primaria, secundaria y educación indígena, pero han visto que se lo pagan a los profesores del Tecnológico.

Asimismo, apuntaron que jubilados, pensionados y activos no se pueden morir porque no hay quien pague el seguro institucional, concepto 026.

Recordaron que de la nómina les descuentan entre 180 y 250 pesos mensuales, pero cuando mueren no se los dan a sus familias y éstas se quedan con la problemática económica.

Llamaron a la gobernadora electa a que intervenga en este tema y contrate una nueva aseguradora y que ya no haya discriminación.

"Gobernadora, es momento de apoyarnos, somos nivel básico, enseñamos a leer y escribir a los alumnos y les enseñamos el aspecto moral, así que no nos defraude, necesitamos de ustedes y que conozcan todos: activos y jubilados no se pueden morir porque no hay pago", apuntaron.