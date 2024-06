Libertad de expresión, un derecho y una responsabilidad: Iglesia de Orizaba

El obispo de la Diócesis de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, aseguró que la libertad de expresión es de los grandes dones que tenemos, y una de las grandes conquistas que tiene una comunidad, un pueblo y un país democrático,

Sin embargo, esta se ha ido limitando de diferentes maneras; "hemos visto que tristemente se ha ido limitando, de diferentes formas: presión para no permitir decir aquello que se piensa, aquello que se dice y que son fruto de la reflexión.

"Obvio nunca usarla para lastimar, para ofender, para calumniar, pero sí para expresar aquello que se lleva en el corazón y que son la manera de entender, de empezar y expresar las ideas", dijo.

Insistió en que nunca se debe utilizar la libertad de expresión para calumniar, o levantar un falso testimonio, pero tampoco reprimirla cuando se expresa puntos de vista diferente, dejando en claro que no porque alguien piense diferente es un enemigo.

"Eso es falta de madurez y creo que hoy más que nunca tenemos que caminar juntos en la construcción de una comunidad más participativa y que puede expresar libremente su manera de ser y de pensar; ojalá y todos la cuidemos, la ejerzamos en el sentido recto de la expresión".

Asimismo, el obispo orizabeño hizo un llamado a la paz; "somos hermanos no solamente de la relación directa de nosotros con Dios, sino Jesús ha querido hermanarnos unos a otros en el mandamiento del amor".

Sobre las manifestaciones para exigir la atención de los incendios forestales, el cura dejo en claro que es necesario que exista una mayor organización para atender estas emergencias, y aunque las manifestaciones no son la mejor opción, es un reflejo de la desesperación de la ciudadanía.

"A veces cuando no se atienden las demandas la comunidad toma esas actitudes que, al no resolverse un problema, se agranda más; desde luego que no es la mejor solución, sin embargo son las formas de expresión que tiene la comunidad.

"Me parece que también tiene que hacer más, ejercer su responsabilidad las instituciones porque para eso existen, es por el bien de todos, falta mucha organización y responsabilidad a quien le corresponde".