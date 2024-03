Levantan bloqueos en Zongolica; habitantes confían en que acuerdos se cumplan

Tras liberarse la madrugada de este martes los tres accesos a Zongolica que permanecían bloqueados desde hace seis días por pobladores de Mixtla de Altamirano, estos esperan que se dé cumplimiento por parte de las autoridades en el estado a los puntos acordados.

Celso Nopaltécatl Xalamihua, integrante de la comisión que acudió el lunes a Xalapa, indicó que en la minuta que se firmó con funcionarios del gobierno se establecieron los tiempos en que la gente espera la respuesta.

"Lo que estamos pidiendo no es algo nuevo, lo que estamos pidiendo es algo que los recursos ya están etiquetados y si no lo aplican se entendería como un desvío público y eso es corrupción", apuntó.

El también integrante del Comité de Proyecto de los 25 kilómetros destacó que, en el tramo de Xochitla a Matlatecoya, está parada la obra y el material está echándose a perder. Incluso, dijo, las maquinarías ya se querían salir pero la gente dijo que no.

Agregó que son dos tipos de obras los que se tienen consideradas, una de balastreo y otra de reencarpetado; el encarpetado tocaba en donde está el derrumbe, pero por seguridad sólo se hará hasta donde está el derrumbe hacia Matlatecoya.

Recordó que el otro punto que se exigía era uno que se tiene desde el 2011, cuando estaba la CDI, cuando se hizo un proyecto que nunca se validó porque decían que costaba mucho, en ese tiempo un millón 700 mil pesos, pero ahora se les pidió no dejar eso si es que hay interés de ayudar.

Con ello, expuso, lograron que se validara ese proyecto de 25 kilómetros que comprende desde La Quinta a Comalapa y con eso ya no hay pretexto para decir que no se le pueden inyectar recursos.

Agregó que hay otra obra de pavimentación de un kilómetro en la zona de La Quinta, la cual se tiene que terminar para abril.

"Nosotros vamos a estar al pendiente de todo porque esto no termina, este es el inicio y si de aquí a abril no hay nada nos movilizaríamos de nueva cuenta, pero confiamos en que se haga porque ya no se puede decir que no hay recurso, porque está etiquetado, sólo falta que se aplique".

Nopaltecatl Xalamihua señaló que este martes se esperaba la llegaba de los topógrafos para revisar el punto del derrumbe y, en todo caso, si no se puede limpiar, abrir un camino por otro lado, el cual estaría listo en 22 días.

Destacó que este logro es gracias a la unión de toda la población, de taxistas que se sumaron y de los transportistas, así como a los habitantes de Zongolica porque el tiempo en que estuvieron ahí les ofrecieron "un café y un taco".

"Este resultado no se hubiera dado si no se hubiera hecho un equipo, creo que este resultado es de ellos, de las mujeres que se pusieron y aunque hubo fríos estuvieron firmes", reconoció.