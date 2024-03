Ahora en Ixtaczoquitlán; vecinos bloquean calles por falta de agua

En protesta por el desabasto de agua que padecen desde hace seis meses, además de que desde hace cinco días el ayuntamiento los dejó sin una gota del líquido, habitantes de la colonia Unión y Progreso de Ixtaczoquitlán bloquearon la avenida San Juan.

Vecinos de ese lugar explicaron que desde hace año y medio comenzaron a tener problemas porque dejaron de tener agua en sus domicilios todos los días, y les comenzaron dar agua uno o dos días y otro no, pero ahora les dicen que ya no hay presión y no cae desde hace cinco días.

Explicaron que el ayuntamiento manda una pipa, pero únicamente "le surte a quien quiere" y hay personas que no han recibido una sola gota en cinco días.

Indicaron que además de la Unión y Progreso se ven afectadas las colonias Morelos, Ampliación, Sección II "y todo desde Escamela".

"Ya son meses, no son días, esperamos que llegue el presidente aquí y que nos echen el agua, porque no podemos estar así", expuso uno de los inconformes.

Otra señora indicó que ella pagó mil 900 pesos de agua y predial a inicios de este año, en donde además no le dieron ningún descuento por pronto pago pese a ser una persona mayor, además que pagó por un servicio que hoy día no tiene.

