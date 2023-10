‘Las bardas no votan’; Manuel Huerta sobre actitudes de correligionarios (+Video)

El exdelegado de Bienestar en el estado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dijo no sentirse sorprendido por los supuestos llamados hechos por la diputada local Lidia Irma Mezhua Campos y que la gente no acuda a sus eventos en la región de Zongolica, pues "hay genética que no es de Morena".

Apuntó que la legisladora viene de otro partido y “su genética les gana”, por lo que él sólo recordaría de dónde viene y qué ha hecho.

Mencionó que estas personas no saben de voluntades, sino de comprar libertades porque pertenecen al viejo régimen y sólo saben mandar, pues no respetan la voluntad del pueblo.

"Yo con todo ni me voy a quejar de violencia de género ni nada. Yo fui a Comalapa, la gente ahí estaba, y estoy seguro que en Zongolica, en Córdoba, en Orizaba y en todo Veracruz, Manuel Huerta va a ganar la encuesta", expuso.

La gente consume ‘lo que Veracruz produce’

Huerta Ladrón de Guevara indicó que él estuvo en Comalapa y lo que puede afirmar es que la gente no quiere a Lidia Irma Mezhua.

Mencionó que él es veracruzano y la gente debe recordar que hay que “consumir lo que Veracruz produce: naranja veracruzana, limón veracruzano, café veracruzano”, pues lo que aquí se produce es garantía.

Indicó que no le sorprende que haya muchas bardar pintadas en favor de una de las aspirantes, pero esas no van a votar, sino el pueblo, y éste está con él.

Agregó que mientras él renunció al cargo, nadie más lo ha hecho porque lo que les interesa es el cargo y no quieren la transformación, pero no se puede aspirar a esta siendo servidor público, pues de entrada eso choca, estaturiamente, con la transparencia.

El exfuncionario federal llevó a cabo una gira por la zona centro. En el caso de Orizaba el punto de reunión fue el parque Apolinar Castillo, en donde los asistentes lo recibieron en medio de gritos de “¡gobernador!”.

Cabe mencionar que durante su visita se presentó un incidente con elementos de la Policía Vial, que pretendían quitar una camioneta de la que estaban tomando energía eléctrica para el sonido y para hacer una transmisión.

Al respecto, el exdirector de Programas Sociales, Rogelio Rodríguez, comentó que vía oficio informó al ayuntamiento que estarían por un espacio de tiempo en este lugar público, pero cuando llegaron encontraron que no había luz.

Por ello decidieron ocupar un vehículo para conectarse; sin embargo, elementos de la Policía Vial llegaron al lugar y los conminaron a retirarse.

A pesar de que les explicaron la situación y pidieron unos minutos los policías viales insistieron en que se retiraran, por lo que los simpatizantes de Manuel Huerta rodearon el vehículo para evitar que pudiera ser remolcado por alguna grúa.

Incluso, debido a que los elementos viales seguían el vehículo al terminar el evento, los militantes le dieron acompañamiento hasta que salió de la ciudad.