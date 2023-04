Lamentable, que alcalde niegue violación en Orizaba por no haber denuncia

El que la policía no tenga conocimiento de un hecho o no exista una denuncia no representa que los hechos no ocurrieron, además de que el Colectivo Marea Verde no quiere perjudicar a la ciudad, sólo prevenir a las mujeres para que tomen las precauciones, señaló Luz María Reyes Huerta, integrante de esa agrupación.

La también abogada de profesión señaló que cuando se presenta un hecho de violencia de carácter sexual, la persona afectada se inhibe para denunciar por la estigmatización que existe.

Expresó que a raíz de la alerta que se emitió en las redes sociales, de la agrupación recibieron mensajes de muchas mujeres que dijeron haber sido víctimas de asaltos en esa zona y tampoco se puede pasar por alto que un policía de la ciudad está señalado por el delito de violación.

"No podemos señalar que el hecho no existió. Que no haya denuncia, que no tengan un reporte como policía municipal obviamente no exime del hecho que no haya ocurrido, es innegable", puntualizó.

La abogada lamentó que el alcalde haga ese tipo de declaraciones que sólo evidencian que tiene desconocimiento de lo que pasa una mujer después de ser agredida sexualmente, pues desde el Colectivo han visto que hay quienes fueron abusadas y hasta década después hablan de lo que les ocurrió.

"Los tiempos de las agraviadas del delito de violación puede llevarles años el atreverse a decir, alzar la voz", apuntó.

Sí hubo quejas

Reyes Huerta comentó que en su momento hizo llegar al secretario del alcalde, Jesús Rubiera la información que les hicieron llegar sobre ese caso en espera de que la policía tomara algunas acciones para garantizar la seguridad de la población.

Recordó que en los últimos días la seguridad en Orizaba ha quedado en entredicho, pues se sabe que hay robos de llantas y vehículos en el centro de la ciudad, y si eso sucede con bienes muebles no es difícil pensar que en el Paseo del Río ocurra algún delito.

Y negarlos no va a generar que desaparezcan.

Recordó que cuando los familiares de las dos jovencitas las contactaron porque no sabían qué hacer, les sugirieron acudir al Centro de Salud para que les den la atención adecuada para prevenir una enfermedad y también reciban el apoyo psicológico y en su momento se animen a denunciar.

Destacó que como Colectivo Feminista dan su apoyo a las mujeres, no las cuestionan ni ponen en duda sus dichos y las animan a denunciar.

Lamentó que se diga que por la alerta emitida por el Colectivo se afecte a la ciudad, pues no es la primera vez que ocurre. Incluso hubo una violación en la zona del Paseo de Río y la cometió un policía, y aunque la familia acudió a las autoridades municipales estas fueron omisas.

Además que no detuvieron al elemento, que hoy está prófugo y tiene una denuncia en su contra.

"Obviamente con esas actitudes qué podemos esperar del alcalde de esta ciudad, no tiene perspectiva de género, no tenemos importancia las mujeres, lo que siempre hemos dicho: para el alcalde de Orizaba las mujeres no somos una prioridad y evidentemente, con esas declaraciones, lo pone en claro", acotó.