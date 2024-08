Justicia para Tricci Estefani; exigen a FGE no liberar a presunto feminicida (+Video)

La muerte de Tricci Estefani ocurrió en 2023 en Río Blanco, presuntamente a manos de su expareja





Exigiendo justicia para Tricci Estefani, asesinada en julio del 2023 por quien fuera su pareja sentimental, familiares y amigos se manifestaron afuera de la Fiscalía de Orizaba.

Ahí, exigieron a la fiscal Verónica Hernández Giadáns dar seguimiento al feminicidio y caiga todo el peso de la ley en contra del presunto asesino, Alberto Esteban "N", quien se mantuvo prófugo por más de un año y fue detenido el jueves 15 de agosto en Querétaro.

Alice, hermana de la víctima, recordó que todo ocurrió el 27 de julio de 2023; "solicitamos que esta persona (Alberto Esteban) tenga todo el peso de la ley, que no lo liberen, solamente pedimos justicia, no pedimos otra cosa.

"Exigimos a las autoridades que de alguna u otra manera no suelte este caso porque es muy importante para todos nosotros. El comandante de la Ministerial y la Fiscalía han hecho su trabajo, pero pedimos que no se le libere, que la justicia no se deje sobornar por su familia".

La joven lamentó que la Fiscalía no haya dado a conocer ni presentado al presunto feminicida como sí ha ocurrido con otros, como el caso de una mujer de Coatzacoalcos en donde las autoridades dieron un informe puntual sobre la detención.

"De esta persona no se ha obtenido ninguna foto, no se ha obtenido un reporte oficial, no se ha dado esa presentación y nosotros solamente exigimos justicia".

Feminicida de Tricci Estefani, en espera de audiencia

La familia confirmó que este día se desarrolló la segunda audiencia inicial a las nueve de la mañana, en donde la Juez de Control determinará si el presunto responsable de la muerte de Tricci Estefani es vinculado a proceso.

Cuestionada sobre la posible causa del feminicidio, la hermana de la víctima confirmó que Tricci ya no tenía relación con el asesino debido a un fuerte hostigamiento.

Tricci Estefani fue hallada sin vida al interior de su vivienda en el 2023 // Imagen del Golfo

"Como tal no puedo dar más respuesta de eso porque ya está en la carpeta de investigación, pero sí hay muchísimas pruebas, hay videos que nos han proporcionado, en Fiscalía ya están todas las pruebas necesarias. Fue su ex pareja de mucho tiempo".

Descartó que Tricci Estefani y Alberto Esteban hayan tenido hijos, ya que solo fue un noviazgo común.

Por su parte, el abogado penalista Gustavo Cárdenas Osorno confirmó que en el caso del feminicidio de Tricci Estefani hay una persona detenida y este miércoles se celebra la audiencia de vinculación a proceso.

"Creemos que con los datos de pruebas que ya ha aportado la Fiscalía son suficientes y pertinentes para que en esta etapa procesal el hoy investigado y detenido se quede para la investigación complementaria.

"Se debe de recalcar que existe el señalamiento firme, directo y categórico de Alice Fernanda como la persona que lo vio la noche que perdió la vida de su hermana, vio al hoy investigado en este domicilio.

"Además tenemos un testigo de identidad protegida y también ubica al investigado, además de otros datos de prueba que por secrecía no se pueden ventilar pero hay suficiente material para que quede vinculado".

Aseguró que Alberto Esteban hasta el momento ha guardado silencio.

¿Qué le ocurrió a Tricci Estefani?

Como se recordará Tricci Estefani, quien tenía domicilio en el departamento 11C de la Privada de calle Vicente Guerrero y 18 de Junio del Fraccionamiento San Pablo en Río Blanco, fue asesinada el 27 de julio de 2023 supuestamente por su expareja Alberto Esteban.

En la primera audiencia un juez de control lo imputó a proceso, legalizó su detención y dictó como medida cautelar prisión preventiva justificada por la temporalidad de dos años dentro del proceso penal 353/2023.

Será este miércoles que se conocerá si Alberto Esteban es vinculado a proceso por el delito de feminicidio.