Jorge Sisniega sobre malos manejos en Sesver: ‘tengo la conciencia tranquila’

El director administrativo de los Servicios de Salud de Veracruz, Jorge Sisniega Fernández, negó que se realice un mal manejo de recursos en la dependencia, y ante el planteamiento de una comparecencia ante el Congreso local dijo tener la conciencia tranquila.

En entrevista en Poza Rica, con relación a la petición de comparecencia realizada por los diputados Marlon Ramírez y David Hermida, el funcionario dijo que tiene la conciencia tranquila, porque la población veracruzana puede constatar “los resultados y avances” en salud.

Sisniega realizó una visita de supervisión en el Hospital Regional Poza Rica; ahí, manifestó que las “administraciones pasadas” dejaron unidades médicas y servicios de salud en ruinas y sin medicamentos, incluso inauguraban hospitales sin equipamiento, “esa era la constante”.

“Hemos venido abatiendo todo eso y eso requiere de una buena administración, si no hubiera una buena administración básicamente no alcanzaría el recurso, nosotros trabajamos con resultados y beneficios reales”, sostuvo.

¿Jorge Sisniega busca fuero?

A pregunta expresa sobre si estaría buscando una diputación para obtener fuero, respondió: “No, para nada; nuestros adversarios piensan en diputaciones y lo primero que se les viene a la mente es fuero, prebendas y canonjías”.

“Eso es lo que no entienden de la mística de la Cuarta Transformación, que es caminar con la gente permanentemente, no en campañas; estar casa por casa viendo las necesidades de las personas, estar cerca de la gente. Nuestros adversarios no lo pueden ni lo van a entender”.

Destacó que se ha trabajado para dar cumplimiento a la tarea de suministrar medicamentos, equipamiento, que las obras se cumplan y ejecuten de manera correcta, por lo que continuarán entregando más equipos a hospitales.