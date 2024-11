Javier Duarte cerca de salir libre; 'carpetazo' a caso de desaparición forzada

El exgobernador de Veracruz, Javier "N", logró el sobreseimiento del proceso penal en su contra por su presunta participación en el delito de desaparición forzada. Este fallo judicial abre la posibilidad de que obtenga su libertad antes de lo previsto.

En noviembre de 2022, un juez de control en Pacho Viejo dictó prisión preventiva justificada contra el exgobernador. Sin embargo, tras este nuevo fallo, la acusación presentada por la Fiscalía General del Estado (FGE), bajo la titularidad de Verónica Hernández Giadáns, quedó sin efecto.

Javier "N" ha permanecido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México desde 2017, donde cumple una sentencia por lavado de dinero y asociación delictuosa. Aunque su condena formal concluye en 2026, el sobreseimiento del caso por desaparición forzada podría permitirle salir en libertad de forma anticipada.

DECLARACIONES DEL EXGOBERNADOR

Hace unos meses Javier "N" afirmó que las acusaciones en su contra buscan mantenerlo en prisión más allá de su sentencia original. En una entrevista con Radiofórmula, afirmó:

"En la propia audiencia le pregunté a la representante de la Fiscalía General del Estado si se me estaba acusando de haber ordenado o participado en la desaparición de alguna persona, y la respuesta fue contundente: no, no se le acusa de eso".

El exgobernador también ha expresado en redes sociales su esperanza de reencontrarse pronto con su familia, mencionando que el proceso judicial le ha dejado "grandes enseñanzas".

ACUSACIONES POR DESAPARICIÓN FORZADA

La acusación inicial por desaparición forzada surgió tras la desaparición del policía David Lara Cruz, quien fue visto por última vez en enero de 2016 después de acudir a una evaluación de Control de Confianza en la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. Según la investigación de la FGE, el agente fue detenido por sus compañeros y posteriormente desapareció.

Días después, en un lugar conocido como La Barranca de La Aurora, en Emiliano Zapata, se hallaron restos humanos, entre ellos los de Lara Cruz. Sin embargo, la Fiscalía acusó a funcionarios de esa época de ocultar la existencia de más cuerpos encontrados en el sitio.

La investigación señala que los restos fueron entregados a un grupo de élite denominado "Los Fieles", relacionado con desapariciones forzadas bajo el mandato de Javier "N" y del entonces secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita. De acuerdo con fuentes consultadas, previo al sobreseimiento se invalidó un testimonio del extitular de la SSP.