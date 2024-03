IVM sigue "buscando" a oficial de Fuerza Civil hallada sin vida

Muy mal se vio el Instituto Veracruzano de las Mujeres al dar a conocer la desaparición de la oficial de Fuerza Civil, cuando el ejecutivo del Estado ya había confirmado el homicidio de la elemento que medios de comunicación dieron a conocer el pasado sábado.

Lo anterior deja claro que el Instituto Veracruzano de la Mujer no se coordina con la Fiscalía del Estado sobre hechos donde son víctimas las mujeres en Veracruz.

En redes sociales, el Instituto de la Mujer dio a conocer este lunes 11 del presente mes el boletín que emitió desde el pasado viernes la Comisión Estatal de Búsqueda sobre la desaparición de la oficial de Fuerza Civil María Magdalena Cruz Torres.

Lamentablemente, el pasado sábado por la mañana fue encontrada sin vida a orillas del camino que conduce a la planta de tratamiento de aguas residuales II, ubicada en el camino a Pacho Nuevo del municipio de Emiliano Zapata.

Gobernador confirma asesinato de oficial de Fuerza Civil

Este hecho fue dado a conocer el mismo sábado por los medios de comunicación. Este lunes, en conferencia de prensa el gobernador Cuitláhuac García confirmó el asesinato de la oficial.

Horas después, el Instituto Veracruzano de la Mujer replicó el boletín de la Comisión Estatal de Búsqueda sobre la desaparición de la oficial. Y destaca "¡Ayúdales a volver!", cuando a la oficial sus familiares ya le dieron cristiana sepultura.

Está claro que el Instituto Veracruzano de la Mujer solo está de membrete, las o los encargados no leen, no se informan, no se coordinan con la Fiscalía y no ponen atención a las conferencias del gobernador.