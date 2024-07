Cuestionan irregularidades en caso de detenido por pederastia en Veracruz

A pesar de que Hilario "N", detenido por autoridades policiales el pasado 18 del presente por el supuesto delito de pederastia agravada, le fue diagnosticada una enfermedad mental y se determinó que es una persona inimputable del delito del que se le acusa, no ha sido liberado tras las dos audiencias que se han llevado a cabo en las Salas de Juicio de la Fiscalía de Orizaba.

Familiares señalaron que siguen sin saber por qué elementos de la policía municipal lo detuvieron a él, pues en la declaración que dio la víctima la descripción del agresor no coincide para nada con la de Hilario.

Explicaron que de acuerdo con esa declaración, el pederasta fue una persona "bien vestida", con cubrebocas y delgado, descripción que en absoluto es la de su familiar, quien es más bien bajo, robusto y su vestimenta dista de ser considerada como buena.

Mencionaron que debido a que se determinó que Hilario "N" padece de sus facultades mentales, permanecerá internado a cargo de autoridades de salud, aunque posteriormente sus familiares pueden pedir que se les entregue.

Agregaron que aún habrá otra audiencia y no saben qué es lo que pasará, porque además ya no saben qué hacer pues no tienen recursos para cubrir los honorarios del abogado.

Señalaron que desde su infancia se veía que Hilario tenía padecía de sus facultades mentales pero siempre ha sido muy tranquilo, por lo que insisten en que su familiar nada tiene que ver con el delito del que lo acusan, pero mientras lo tienen a él detenido, el verdadero culpable anda en libertad.