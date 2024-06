Insta Horacio Zárate a cambiar modelo de desarrollo en Veracruz; recibe medalla al Mérito Ambiental

Horacio Zárate Acevedo, condecorado con la Medalla al Mérito por la Defensa y Mejora del Medio Ambiente 2024, instó a cambiar el modelo de desarrollo en Veracruz.

Durante su discurso en la tribuna del Congreso del Estado, Zárate Acevedo defendió por la implementación de "severas y ejemplares" multas contra los daños ambientales y propuso mejoras en el transporte público y el manejo de residuos.

"No podemos seguir enterrando basura, no podemos seguir enterrando dinero, no debemos afectar los mantos freáticos, no a los basureros clandestinos, no a la quema de basura", declaró Zárate Acevedo.

En su intervención, mencionó que entre el 60 y el 70 por ciento de los ecosistemas del mundo se están degradando rápidamente. También citó a la OMS, que advierte que entre el 30 y el 50 por ciento de las especies del planeta podrían extinguirse para el año 2050.

Los héroes verdaderos

Zárate Acevedo enfatizó la necesidad de un crecimiento inclusivo y sostenido en Veracruz que no ponga en riesgo a las futuras generaciones.

"Hemos sido parte de una generación que ha tomado conciencia de la urgencia de actuar y que ha comenzado a construir un futuro más verde y sostenible, todavía estamos a tiempo de evitar terribles consecuencias sobre la biosfera en un futuro no muy lejano", señaló.

Propuso que todas las instancias sociales, políticas y empresariales, así como los tres niveles de gobierno, la academia, las universidades y el sector privado deben actuar en favor del medio ambiente.

En ese sentido destacó la importancia de un uso eficiente del agua, el reciclaje de basura y la eliminación del uso de plásticos.

Zárate Acevedo también sugirió la implementación de plantas tratadoras de basura, la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y la tala de árboles, así como la modernización del transporte público a través de la electromovilidad

Debemos modernizar el transporte público 'a la voz de ya'", afirmó.

Zárate Acevedo, vicepresidente del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica y de la Comisión de Energía y Cambio Climático en el Consejo Empresarial, reconoció la labor del Heroico Cuerpo de Bomberos, los brigadistas que combatieron incendios forestales en 2024, y a los trabajadores de limpia pública, a quienes consideró "los verdaderos héroes ambientales".