Inseguridad prevalece en carreteras de Orizaba; autoridades deben actuar

Aunque el presunto asalto masivo en las Cumbres de Maltrata fue desmentido por el gobernador y el Presidente, es un hecho que en la zona sí hay hechos de inseguridad y ante ello las autoridades deberían actuar, indicó el presidente de la Canaco Orizaba, Miguel Ángel Ramírez López.

"La solicitud es que ante lo que se está viendo, no de ahora, sino desde hace muchos años que se sabe que en esa zona hay una incidencia roja, el llamado respetuoso es a la Guardia Nacional para que den información veraz y oportuna y la vigilancia sea continua", apuntó.

Inseguridad prevalece en carreteras

El presidente de Canaco señaló que es necesario que haya vigilancia permanente y continua en esa zona de Maltrata a Esperanza para prevenir que se registren asaltos, situación que en anteriores ocasiones ha afectado tanto a traileros como a familias.

Reconoció que hubo confusión con ese tema, porque incluso Capufe mencionó en sus redes sociales que se atendía un hecho delictivo y posteriormente hubo el desmentido de las autoridades estatales y federales, entonces ya no se sabe a quién creer.

Consideró que, haya sido cierto o no que se registró un asalto masivo en esa zona, lo que se desea es que no ocurra o que no se repita.

Cabe recordar que el pasado martes se reportó un presunto asalto masivo en la autopista 150D Puebla-Orizaba, lo cual fue desmentido por el gobernador el miércoles y lo propio hizo el Presidente.