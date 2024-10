Iniciativa de Cuitláhuac formaliza aumento del 30% en licencias de manejo en Veracruz

La iniciativa del Gobernador, Cuitláhuac García, que busca regular el servicio de grúas de manera paralela formalizar los incrementos en las licencias de conducir aplicados hasta este 2024.

Y es que esta propuesta incluye modificaciones al Código de Derechos del Estado y formaliza los aumentos superiores al 30% en los costos de expedición de licencias, además de introducir la renovación trianual para algunas categorías, como las licencias tipo C y D.

Según el documento, el costo de la licencia tipo A, destinada a choferes de transporte público de pasajeros, será de 20.7233 Unidades de Medida y Actualización (UMA), mientras que la renovación trianual se fijará en 10.9749 UMA.

Actualmente, el Código de Derechos establece un costo de 15.4090 UMA y un canje de 7.4219 UMA. Con esta actualización, el incremento en el costo de la licencia será del 34.49%.

Así, el precio de la licencia tipo A pasará de 1,726.69 pesos a 2,250 pesos, mientras que la renovación trianual quedará en 1,191 pesos, considerando que el valor de la UMA en 2024 es de 108.57 pesos. Estos precios no estaban contemplados en el Código de manera formal.

En cuanto a la licencia tipo B, que permite conducir vehículos de carga y particulares, el costo de expedición aumentará de 14.8438 UMA a 19.5074 UMA, y el canje trianual de 7.4219 UMA a 9.7589 UMA. En términos monetarios, la licencia tipo B pasará de 1,611.59 pesos a 2,118 pesos, mientras que el costo del canje trianual ascenderá a 1,059 pesos.

TAMBIÉN AJUSTA LICENCIAS

La propuesta también contempla un ajuste en las licencias permanentes tipo C, para automovilistas y motociclistas de servicio particular. El costo de esta licencia aumenta formalmente de 12.7232 UMA a 17.0755 UMA, lo que implica un aumento de 1,392.21 pesos a 1,853 pesos. Asimismo, se introducirá un canje trianual de 8.5326 UMA, equivalente a 927 pesos, un concepto que no existía en la normativa vigente.

Por otro lado, la licencia permanente tipo D, para motociclistas que conducen vehículos de dos o más ruedas, pasará de 10.6027 UMA a 12.1909 UMA, es decir, de 1,324 pesos. Además, se establecerá un canje trianual de 7.3166 UMA, equivalente a 794 pesos, consolidando la renovación obligatoria cada tres años, aspecto que tampoco estaba regulado anteriormente.

El Gobernador justificó la necesidad de estas modificaciones con el fin de ajustar los términos de vigencia de las licencias contempladas en la Ley de Tránsito y Transporte del Estado.

"Es indispensable homologar los conceptos estipulados en el artículo 15, apartado D, fracciones III y IV del Código de Derechos para el Estado", argumentó García. De ser aprobada, la iniciativa consolidará los aumentos aplicados en 2024, formalizando su inclusión en el marco normativo estatal.