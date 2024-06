Incendios forestales preocupan a Misantla en Día Mundial del Medio Ambiente

En el Día Mundial del Medio Ambiente, la región de Misantla se encuentra en alerta debido a varios incendios forestales, según informó Marco Antonio Domínguez Hernández, presidente de la Asociación Civil Misantla Verde, los incendios se han registrado en diversas localidades del municipio, así como Vega de la Torre y Coatepec, exacerbando la preocupación por la situación ambiental en la zona.

"Es muy lamentable que en un día tan significativo como hoy estemos enfrentando estas emergencias", señaló Domínguez Hernández, "estos incendios nos están alertando sobre la necesidad de tomar medidas urgentes para proteger nuestro medio ambiente".

Domínguez Hernández subrayó que la responsabilidad no debe recaer exclusivamente en el gobierno o en las instituciones educativas, sino que es un tema global que requiere la colaboración de toda la sociedad, "no se trata de culpar a nadie en particular, debemos todos, como comunidad, tomar medidas preventivas, desde no arrojar basura hasta capacitar a quienes trabajan en el campo, cada acción cuenta".

El presidente de Misantla Verde destacó la labor crucial de las brigadas comunitarias y los bomberos en el combate contra los incendios, "las brigadas comunitarias y los bomberos de nuestro municipio están haciendo un trabajo excepcional, son uno de los grupos más organizados y comprometidos, y su labor debe ser reconocida y apoyada".

Además, Domínguez Hernández hizo un llamado a la importancia de la educación ambiental en las aulas, "los maestros tienen un papel fundamental en concienciar a los niños sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, es en la educación donde podemos comenzar a generar un cambio significativo".

En este Día Mundial del Medio Ambiente, el presidente de Misantla Verde expresó su esperanza de que estos eventos sirvan como un llamado de atención, "es lamentable celebrar este día con escasez de agua y enfrentando incendios, pero es también el último llamado que tenemos como sociedad, estamos al límite, pero aún hay posibilidades de actuar, desde Misantla Verde seguiremos trabajando para concienciar y movilizar a la comunidad en la protección de nuestro planeta".

Marco Antonio Domínguez Hernández concluyó su mensaje reiterando el compromiso de la sociedad civil organizada en la lucha contra el deterioro ambiental y la importancia de la solidaridad y acción conjunta para enfrentar estos desafíos, "aún podemos hacer mucho, y ahí estaremos, como sociedad civil organizada, promoviendo la conciencia ambiental entre niños y adultos".