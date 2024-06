Impulsa TenarisTamsa la excelencia académica

Más de 330 estudiantes de Veracruz, Ciudad de México, Michoacán y Puebla recibieron la beca Roberto Rocca

Muchas emociones se expresaron durante la ceremonia de entrega de Becas Roberto Rocca, que otorga TenarisTamsa a través de Tamsa, A.C., para reconocer el esfuerzo y la dedicación de más de 330 estudiantes que han tenido un desempeño académico sobresaliente en instituciones educativas de nivel secundaria y bachillerato técnico, así como universidades de Veracruz, al igual que en la Ciudad de México, Michoacán y Puebla.

TenarisTamsa tiene la convicción de que la Educación, es una herramienta clave para el progreso individual y social: transforma vidas, personas, abre nuevos caminos y oportunidades.

Cecilia Bilesio, vicepresidenta de Tamsa, A.C., durante su mensaje de bienvenida resaltó el compromiso de la empresa al otorgar estas becas que se realizó en el marco del Día de la Educación Roberto Rocca 2024.

En su mensaje a los estudiantes becados, Bilesio, concluyó que las becas que reciben representan un compromiso.

Por su parte, Víctor Emmanuel Vargas, Secretario de Educación del Estado de Veracruz destacó el éxito de la empresa con el impulso a la Educación.

"Los programas de fomento a la educación de TenarisTamsa no sólo son un éxito, sino también un incentivo para que nuestros jóvenes continúen soñando", afirmó.

A través de las Becas Roberto Rocca TenarisTamsa y Tamsa, A.C. ofrecen a los estudiantes la oportunidad de continuar su formación académica, impulsando la igualdad de oportunidades y el progreso en las comunidades donde las otorgan.

Desde hace 18 años cerca de 4,200 jóvenes de todo el país han recibido este apoyo al estudio.

El evento se llevó a cabo en el Hotel Galería Plaza Salón Veracruz y fue encabezado por Cecilia Bilesio, Vicepresidenta de Tamsa A.C., Víctor Emmanuel Vargas, Secretario de Educación del Estado de Veracruz, Jesús Guillermo Arévalo, Director General del Conalep, Rosa Elena Pérez, Gerente de Tamsa A.C., Mónica Bulzomi, Directora de Administración y Finanzas de TenarisTamsa y Laura Minakata, directora de Recursos Humanos en TenarisTamsa.

Para muchos fue la primera vez que obtenían la Beca Roberto Rocca, para otros era la segunda, tercera, cuarta y hasta quinta ocasión en que obtenían este reconocimiento, en la ceremonia todos los estudiantes lucían emocionados, felices y orgullosos de su logro, mantener un promedio no menor a 9.5 en todo el ciclo escolar y para la mayoría en todos sus años de estudio, pues en gran parte todos tienen excelentes calificaciones desde primero de primaria.

Un ejemplo de ello es Daniela Lizzette Zavaleta Reyes del segundo grado de la escuela Secundaria Técnica Número 1.

Aunque por el momento todavía no sabe en qué va a ocupar el recurso de la beca, tiene claro que le va a servir mucho para sus estudios futuros.

"Estoy interesada en la Medicina, me gustaría ser doctora porque me gusta ayudar a la gente, me gustaría curar a muchas personas y ayudarlos a que estén bien", indicó.