Ignacio Morales Lechuga dice no a AMLO sobre convertirse en juez

Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la República, rechazó la posibilidad de postularse como juez del Poder Judicial Federal.

La negativa surgió después de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, sugiriera que opositores a su administración podrían contender por cargos del Poder Judicial si se aprueba la reforma conocida como "Plan C".

Morales Lechuga agradeció la propuesta a través de sus redes sociales, pero explicó su decisión:

"Agradezco al presidente su propuesta pero no participaré por dos razones, este año cumplo 50 años de haber presentado la oposición para convertirme en Notario, función y profesión que me ha dado grandes satisfacciones y que deseo seguir ejerciendo. Además, no estoy de acuerdo con la iniciativa que afectará a la justicia y al control constitucional".