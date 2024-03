Hoteleros de Orizaba, afectados por hospedaje vía Airbnb

El incremento en un 43 por ciento de puntos de hospedaje de la plataforma Airbnb ha representado una afectación para los empresarios de hoteles y moteles de la ciudad, indicó Fernando Trueba Coll, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Valle de Orizaba.

Explicó que actualmente hay 360 habitaciones, sólo en Orizaba, que se ofertan a través de esa plataforma digital, pero a diferencia de los empresarios hoteleros estos propietarios no cumplen con la misma carga fiscal ni pago de personal y otros, lo que les permite ofrecer espacios a un menor costo.

Indicó que ahí ni siquiera hay un orden en los precios y cada quién "pone el que quiere", y la gente que opta por alguno de estos puntos ya no llega a alguno de los mil 800 cuartos de hotel que se ofrecen.

"Lo que se viene reflejando es que la ocupación no crece, se mantiene, porque aunque hay mayor número de visitantes la ocupación se permea y se diluye en las otras opciones", apuntó.

Trueba Coll destacó que si bien hasta ahora esto no ha significado el cierre de un hotel o el despido de personal, es algo que no se puede descartar al no ser una competencia pareja.

Agregó que actualmente ya empezó la afluencia de visitantes a la zona y el fin de semana pasado ya se generó una ocupación en los hoteles, a pesar de que aún no ha iniciado la temporada vacacional de Semana Santa.