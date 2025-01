Homicidio de Ariadna Guadalupe Cortés, ¿fue un crimen de odio?

A cinco días de que se confirmara públicamente la identificación de los restos de Ariadna Guadalupe Cortés Hernández, su homicidio no puede ser considerado aún crimen de odio pues no hay confirmación de los familiares.

La joven, quien tenía 30 años cuando desapareció, el 2 de febrero del 2024, fue hallada en días pasados en una fosa clandestina en la comunidad de Moyoapan, y luego de hacerle diversas pruebas genéticas se pudo establecer su identidad, con lo que pudo finalmente regresar con su familia, aunque no de la forma en que hubieran querido.

Lo que se supo de su caso fue que Ariadna Guadalupe, originaria de la Ciudad de México, fue sacada de su domicilio, en el municipio de Río Blanco, el cual compartía con su pareja sentimental, quien ya no la encontró al llegar a su casa.

Fue así que para su familia comenzó un martirio y por lo cual pusieron en marcha la campaña #NosFaltaAri, realizando diversas acciones, como bloqueos, en la Ciudad de México, para presionar por su búsqueda.

Carolina Vásquez Dector, representante del Colectivo Igualdad, señaló que al momento, no se puede afirmar que haya sido un crimen de odio, pues no hay contacto con los familiares, por lo que no se sabe mucho.