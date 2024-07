Hermanos Yunes Márquez ya están juntos en Florida; pagan 15 mil pesos diarios en hotel

Los hermanos, Miguel Ángel y Fernando Yunes Márquez ya se encuentra juntos en Florida, en particular en el Courtyard by Marriott Jacksonville at Mayo Clinic Campus, cuyo costo por la habitación más sencilla diaria, es de 7 mil 251 pesos mexicanos.

Es decir, que por sus dos habitaciones estarían pagando 14 mil 502 pesos, en un momento, en el que ambos están desempleados, y según ellos, no cuentan con empresas ni negocios.

Desde hace varios días, primero el senador electo Miguel Ángel Yunes Linares s alió de México, sin notificar a las autoridades judiciales que lo han requerido para que enfrente una imputación por los delitos de fraude procesal y uso de documento falso.

Incluso, manifestó que sus condiciones de salud eran precarias, que ni siquiera le permitían permanecer sentado y mucho menos viajar desde su residencia en el Estero, hasta los juzgados en Pacho Viejo.

Apenas ayer se dio a conocer que su domicilio real está en Courtyard by Marriott Jacksonville at Mayo Clinic Campus.

De igual forma, ayer, su hermano Fernando Yunes Márquez abandonó México, desde un vuelo en la Ciudad de México, con destino a Miami, para luego encontrarse con su hermano en el mismo hotel.