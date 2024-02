Hallan sin vida a guía de alpinistas perdidos en el Pico de Orizaba; falta uno por rescatar

El cuerpo de uno de los dos excursionistas de Guadalajara, Jalisco que se encontraban reportados como desaparecidos en el Volcan Pico de Orizaba ya fue ubicado en la cota de los 4,600- 4,700 metros sobre el nivel del mar en la llamada zona de La Avioneta; las labores de descenso del cadáver dieron inicio a temprana hora de este miércoles, así lo confirmó el Jefe Operativo Nacional del Socorro Alpino de México, José Luis Estrada Ramírez.

"Como les dije ayer, tenemos noticias encontramos el cuerpo de una persona de un masculino en la cota de 4,600 a 4,700 metros sobre el nivel del mar. Damos por terminadas las labores el día de hoy, para mañana reanudar a primera hora e iniciar las labores para buscar a la otra persona, por lo cual pedimos el apoyo y la comprensión para seguir laborando".

Estrada Ramírez, agradeció el apoyo de la Policía Municipal de Atzizintla y de Protección Civil del Estado de Puebla, con quienes han estado trabajando de manera coordinada durante esta emergencia.

"Junto a nosotros ha estado trabajando la Policía Municipal de Atzizintla, hemos contado con todo su apoyo y con Protección Civil del Gobierno del Estado de Puebla, entonces junto con Socorro Alpino de México hemos estado trabajando conjuntamente y muy bien".

Se ha confirmado que el cuerpo localizado pertenece al del guía identificado como Luis Flores Gómez y podría ser esta tarde de miércoles en que concluya el descenso del cadáver; mientras que el excursionista que permanece aún como desaparecido responde al nombre de José Luis Díaz.

Cabe recordar que, durante la noche del domingo y madrugada del lunes fue localizada una de las excursionistas de nombre Jessica "N", originaria de Guadalajara, Jalisco, pero durante su descenso falleció por hipotermia; su cuerpo ya fue entregado a sus seres queridos, por lo que al momento suman dos personas fallecidas del grupo de 12 que se perdió en el Volcán Pico de Orizaba por la mañana del domingo 18 de febrero del presente.

En entrevista, aseguró que la Brigada del Socorro Alpino de México, no ha parado la búsqueda de los excursionistas originarios de Guadalajara, debido a que la familia, amigos y compañeros han solicitado sean encontrados, logrando ubicar ya a uno de ellos, lamentablemente ya sin vida.

"Nosotros estamos en completa comunicación con la familia directamente, y bueno la familia, amigos y compañeros de aquí de la montaña este sabemos que faltan dos y por eso no se ha parado la búsqueda, de hecho ahorita tenemos una unidad 4x4 de los compañeros de Orizaba que está compuesta en la parte de allá arriba y continuamos con la búsqueda", explicó.

Estrada Ramírez, aseguró que son 12 Voluntarios de México y Orizaba quienes continúan de manera altruista buscando a los excursionistas, a más de 48 horas de su no localización.

"Ahorita somos 12 elementos entre Ciudad de México y Orizada. Necesitamos hacer un recuento, platicar con la familia y checar todos los datos, también necesitamos que haya búsqueda en las partes bajas en los pueblos más cercanos porque si llegó a bajar tiene que haber llegado algún pueblito de los que están por aquí, entonces todavía tenemos alguna esperanza".

Dejó en claro que el Socorro Alpino tiene más de 77 años trabajando de manera voluntaria y nunca ha dejado o abandonado un rescate, sabiendo que hay gente de por medio.

En cuanto a las posibles causas del accidente, dijo que fueron por el desconocimiento total a la montaña y la falta de experiencia.

"Simple y sencillamente la falta de experiencia, se lanzaron varios comunicados de que iba ver mal clima, posiblemente no los vieron no los atendieron no sé, pero un buen montañista sabe cuando o se informa de cómo va a estar el clima acá arriba y es cuando se aventuran a hacer la montaña, pero cuando inicia el mal clima en ese momento debes iniciar el descenso, porque allá arriba es la muerte, está muy fuerte".

Reiteró que a solicitud de la familia continuarán con la búsqueda de la persona restante., "La familia nos está haciendo la solicitud, la familia nos está haciendo la petición directamente y pues sabemos que hay una persona aquí arriba entonces por eso seguimos en búsqueda".

El Jefe Operativo Nacional del Socorro Alpino de México, aseguró que es una labor muy fuerte el trabajar en Alta Montaña.

"Estamos trabajando a los 5 mil 300 metros sobre el nivel del mar, en la alta montaña, estamos en contacto vía radio, no hay aquí señal telefónica y nos vamos turnando por grupos y cuadrantes. Tampoco podemos estar tanto tiempo allá arriba porque nos puede dar "El mal de montaña", por un mal de montaña no atendido correctamente, algo tan sencillo de remediar nos puede llevar hasta la muerte".

Así mismo exhortó a todos los amantes de la nieve a no exponerse y no arriesgar la vida de sus familiares.

"La nieve es muy bonita, pero el exhorto a la gente es a no arriesgarse, porque vienen y no vienen preparados, no traen calzado correcto, no traen ropa, no traen muchos ni lentes, entonces que no vengan, que no vengan este a disfrutar esos paisajes si no tienen el equipo adecuado o vienen con gente con experiencia en estos en estos casos".

En tanto a los guías o empresas que ofrecen excursiones al Volcán Pico de Orizaba, el alpinista certificado hizó el llamado a la población a no fiarse de ellos.

"Son pseudo- guías, no son guías, el verdadero guía de montaña no va a abandonar a su gente, va cuidarlos, va cuidarlos hasta con su vida, va estar siempre con ellos y siempre va tomar las mejores decisiones para todo el grupo", concluyó.