Suman 48 menores fallecidos por tosferina, se refuerza vacunación: Salud

Las autoridades de salud refuerzan esquemas de vacunación, especialmente de tosferina en donde ya se registran 48 fallecimientos de menores e un año.

David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud informó lo anterior y dijo que también se está reforzando la vacunación para sarampión y rubéola por que se han registrado más de 500 casos confirmados, la mayoría en el estado de Chihuahua y en todos los casos, las personas no estaban vacunadas.

"Todos estos niños que han fallecido (por tosferina) son menores de un año de edad y la parte muy importante que queremos transmitir, es que las mujeres embarazadas a partir de las 20 semanas del embarazo deben de recibir la vacuna, porque de esa manera se transmite la inmunidad a los niños y quedan protegidos", subrayó el secretario.

Está vacuna sólo se puede aplicar hasta que los menores cumplen un año por eso es importante que las mujeres embarazadas se vacunen.

"En el grupo de riesgo en particular en que nos estamos enfocando, además de los niños, tiene que ver precisamente con las mujeres embarazadas en la semana 20 de su embarazo, ya no no recibido la vacuna con anterioridad para la tosferina, los niños que fallece generalmente lo hacen por espasmo bronquial en los ataques de tos", apuntó el funcionario.

Añadió que "todo esto nos ha llevado a reforzar el esquema de vacunación en forma importante".

A 16 semanas transcurridas en el 2025, se han notificado 2 mil 019 casos de sarampión y rubéola, de los cuales se han confirmado 583 casos, la mayoría en el estado de Chihuahua, se han descartado 964 casos y el resto , 472 están en proceso de verificación,

En el caso de la Tosferina los casos confirmados suman 809 en todo el país principalmente en la Ciudad de México, Nuevo León y Chihuahua. Son 48 defunciones en menores de 1 año (por espasmo bronquial en ataques de tos).

Aunque la mayoría de los casos detectados son personas que no tienen vacunación, las autoridades de salud han reforzado los esquemas para sarampión, rubéola y tosferina en el país durante esta semana de vacunación nacional pero constantemente en los centros de salud.

El secretario de salud mencionó que los grupos de edad más afectados en sarampión son entre 24 y 44 años (35.7 por ciento de los casos). Le siguen los de 1 a 4 años (13.9 por ciento).

Por su parte, Ramiro López Elizalde, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud informó que bajo el lema de "vacunarse es salud", se están aplicando las vacunas conforme a la línea de la edad.

En tres días se han aplicado más de 566mil 753 dosis aplicadas en tres días, un avance de 31 por ciento de la meta programada en la semana nacional de vacunación.

Confirmó que existen suficientes dosis para continuar con el programa nacional más allá de esta semana.

Ambos funcionarios coincidieron en destacar que la herramienta más efectiva para prevenir brotes y muertes es la prevención a través de la vacunación.

Hay 12 tipos de vacunas que se aplican de forma gratuita en todas las entidades del país.

López Elizalde subscribe que hay una sala de monitoreo central en comunicación constante con todas las secretarías estatales de salud y equipos de vacunación. Esta semana es clave. pero la vacunación continúa todo el año.