Habitantes de Fortín realizaron bloqueo carretero por mal servicio del transporte público

Tras llevar a cabo un bloqueo por casi ocho horas en demanda de que se brinde un mejor servicio de transporte público, pobladores de la zona de Tlacotengo acordaron reunirse la tarde del viernes con autoridades del ramo para tratar este asunto.

Los habitantes de Tlacotengo, El Portal, Villa de las Flores, Calzada Morelos, Villas de la Llave, Casas Geo, Villas Carpín, Unidad de los Maestros y Casas Greco, entre otras, indicaron que se ven afectados por un mal servicio que brindan tres líneas de transporte.

"Las unidades están en pésimas condiciones, tardan hasta una hora para pasar, entonces hay un sobrecupo y por lo mismo, cuando se llenan, ya no hacen parada, entonces se quedan estudiantes y otras personas sin el servicio, porque ya ni siquiera se detienen, pero además los conductores son groseros", indicaron.

Mencionaron que esto es motivo de diversos conflictos y las autoridades están enteradas, pero no han hecho nada para que se mejoren las unidades y se incremente su número, a fin de que el tiempo de espera no sea tan tardado y no los dejen sin siquiera detenerse.

Por lo anterior, este viernes se apostaron sobre la carretera que comunica a Tlacotengo y Villa de las Flores en demanda de que intervenga Transporte Pública y ponga orden con esas tres líneas, o si ya no están en posibilidades de mejorar el servicio se permita que entre otra línea en esa ruta que va del centro y pasa por unas veinte colonias y unidades.

Para impedir el paso, los inconformes colocaron piedras y cuerdas sobre el camino.

Finalmente, los inconformes aceptaron ser recibidos este viernes, a las 17 horas, en las oficinas de Transporte Público de Córdoba, a fin de tratar la problemática que tienen con las tres líneas que dan servicio en esa zona.