Gobierno de Cuitláhuac realizó operaciones con 8 empresas "fantasma": ORFIS

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) revisó en listado de las 11 mil empresas consideradas "fantasma" en toda la República, confirmando que el Gobierno de Cuitláhuac García dio contratos a 8, señaló la Auditora General, Delia González Cobos, al comparecer ante el Congreso del Estado.

Recordó que el Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación especifica el listado o anexo de estas personas morales consideradas "fachada", por no contar con activos, infraestructura, personal, ni tampoco un domicilio.

Dijo que el ORFIS atendió los reportes de presuntas operaciones entre el Gobierno de Cuitláhuac García con 227 empresas bajo sospecha de ser "fantasma", confirmando que la administración estatal sí realizó operaciones con 8 empresas por 205 millones de pesos.

Por esta razón, el ORFIS señaló que las empresas fueron contratadas pese a estar en dicho listado o anexo del Código Federal, de ahí que se clasificó cualquier operación como daño patrimonial, puesto que la Ley sanciona la celebración de contratos con ese tipo de empresas.

Admitió que por su parte, al realizar la revisión a las citadas 227 empresas señaladas de "fantasma", la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no detectó irregularidades, por ello el ORFIS debe de limitarse para no concurrir en las mismas funciones.

"Si no está en el anexo del 69-B y en el otro anexo para que no se celebren operaciones, no podemos decir si son empresas fantasma".