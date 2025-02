Gaby Andrade busca impulsar el desarrollo de Coatepec y preservar su identidad (+Video)

Coatepec, el primer Pueblo Mágico de Veracruz, destaca por su gastronomía, arquitectura y riqueza natural. Gaby Andrade, originaria de este municipio, ha pasado la mayor parte de su vida en su tierra natal, aunque también residió en Xalapa para cursar sus estudios.

La joven, militante de Morena desde hace varios años, atribuye su afiliación al partido a su cercanía con la gente y sus principios. Actualmente, esto la ha llevado a dar sus primeros pasos en el mundo de la política, con el objetivo de contribuir al desarrollo de Coatepec y preservar su identidad como un sitio con historia, tradición y oportunidades para sus habitantes.

"Es un partido que va de casa en casa, en donde quienes formamos parte somos gente de trabajo, somos gente honesta, que seguimos el no mentir, no robar y no traicionar al pueblo", explicó.

Actualmente ella busca participar en el proceso electoral de este 2025. Con estudios en gestión y dirección, una maestría en gobierno y asuntos públicos, y un diplomado en políticas públicas con perspectiva de género, aspira a formar parte del cabildo coatepecano.

"Aspiro a poder hacer políticas públicas en beneficio de nuestro municipio, en beneficio de nuestra gente", afirmó durante una entrevista en las oficinas de Imagen del Golfo en la que destacó su trayectoria académica, su militancia y su visión sobre la participación de las mujeres en la política.

"Conozco profundamente mi municipio, pues aquí crecí, aquí nacieron y siguen creciendo mis hijos", asegura la licenciada en Gestión y Dirección de Negocios por la Universidad Veracruzana y maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por la Universidad Euro Hispanoamericana.

PUEBLO MÁGICO

Sobre el contexto político, Gaby Andrade afirmó que la presencia de una mujer en la presidencia y otra en la gubernatura de Veracruz son señales claras de que la sociedad está cambiando.

"La llegada de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y nuestra primera gobernadora Rocío Nahle ha sido un parteaguas en la historia de nuestro país y nuestro estado", sostuvo.

Por esta razón Andrade expresó su interés en integrar el cabildo de Coatepec con el objetivo de implementar políticas públicas que beneficien a la población y a las mujeres coatepecanas.

"El cambio siempre viene desde dentro. Aspiro a hacer un correcto uso de los recursos públicos y mejorar la calidad de vida en nuestro municipio", añadió.

MILITANCIA DE AÑOS

Entre las necesidades que identificó en Coatepec, la morenista mencionó la seguridad, la educación y el acceso a programas públicos. "Es importante que todas las comunidades tengan acceso a becas, apoyos para adultos mayores y otros programas federales".

Sobre su militancia en Morena, comentó que ha participado en brigadas y actividades partidistas durante años. "Siempre he sido fiel a los principios de la Cuarta Transformación. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo".

Morena ha obtenido buenos resultados en los últimos procesos electorales en Coatepec. Andrade considera su postulación como una oportunidad de consolidar este avance y construir una plataforma política a largo plazo.

"Yo siempre me he trazado metas a corto, mediano y largo plazo. Esta es una meta que me estoy trazando para posteriormente tal vez alzar la mano y poder decir, yo quiero tener la responsabilidad máxima de mi ayuntamiento", concluyó.