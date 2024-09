Fiscalía de Veracruz evita confirmar 'carpetazo' en investigaciones contra los Yunes

La fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, evitó pronunciarse sobre el estado de las carpetas de investigación en contra de integrantes de la familia Yunes, así como sobre la posible ejecución de órdenes de aprehensión que habían sido reportadas en medios de comunicación.

En una breve entrevista posterior a la conmemoración del Día Nacional de Protección Civil, la fiscal reiteró que no puede ofrecer detalles debido a la secrecía de los casos.

"Ya he referido que por secrecía no puedo dar información de ninguna carpeta", señaló Hernández Giadáns al ser cuestionada sobre los recursos legales en contra del senador Miguel Ángel Yunes Márquez y del diputado local electo Fernando Yunes Márquez.

¿HABRÁ IMPUNIDAD?

Cabe recordar que Miguel Ángel Yunes Márquez había sido citado a una audiencia de imputación en libertad antes de asumir su cargo como senador, por su presunta participación en delitos como uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal.

Sin embargo, el juez de Control, Óscar Lozada Hernández, autorizó que la audiencia se realizara de manera virtual. Yunes Márquez no terminó la audiencia debido a supuestos problemas de salud y posteriormente asumió su puesto como senador, obteniendo así el llamado fuero parlamentario.

Por otro lado, se ha señalado que Fernando Yunes Márquez, quien fue electo diputado local plurinominal, enfrenta una orden de aprehensión por su presunta implicación en irregularidades en el manejo de recursos de los planes de pensiones del Ayuntamiento de Veracruz durante su gestión como presidente municipal, entre 2018 y 2021.

Ante la posibilidad de que Fernando Yunes Márquez también adquiera fuero legislativo, la fiscal Hernández Giadáns aclaró que no es de su competencia determinar si procedería un juicio político o una declaración de procedencia.

"No son temas que a mí me competan. A mí me corresponde la investigación de cualquier evento y de lo demás me abstengo de hacer cualquier comentario", puntualizó.