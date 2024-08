Favorece IMSS Veracruz Norte calidad de vida de pacientes, a través del taller Higiene de Columna

Con el propósito de desarrollar en los pacientesque padecen dolores lumbares hábitos de buena postura con y sin discapacidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte, a través de los Centros de Seguridad Social (CSS), promueve el taller de Higiene de Columna como parte del Programa de Atención Social a la Salud (PASS) para favorecer su calidad de vida.

"La adopción de una adecuada postura para realizar movimientos y esfuerzos, permite prevenir la aparición de dolor o disminuir el riesgo de padecer lesiones",explicóel entrenador del CSS de Xalapa, Juan Carlos Beristain Zamudio.

Agregó que,la higiene de columna es un conjunto de consejos, normas y actitudes posturales, que buscan reducir la carga que soporta la espalda durante las actividades cotidianas, disminuyendo ladegeneración de sus estructuras, además de que permite controlar los problemas mecano-posturales de columna lumbar y reducir el dolor de quienes los padecen.

En ese sentido, Otilia Zúñiga Espinoza comentósus beneficios en el taller: "mi médico familia me envió por un diagnóstico de lumbalgia y actualmente he disminuido mi dosis de medicamento;el taller me ha ayudado a disminuir la molestia en la cadera, me siento menos cansada, tengo mayor movilidad, aprendí posturas para cargar, las cuales me ayudan en mi trabajo a no lesionarme y a evitar el dolor que presentaba antes".

Por su parte, la paciente Guadalupe Italy Gómez Almora indicó: "este programa me ha ayudado a tener mayor flexibilidad y movimiento, me ayuda con el dolor de espalda al mejorar la postura e incluso, mejora mi ánimo".

Finalmente, el instructor Beristain Zamudio enfatizó que el Seguro Social busca mejorar la calidad de vida de la población derechohabiente, por lo que para ingresar a este programa se debe contar con el Formato de Referencia 4-30-8, ya que es exclusivo para personas con patologías como lumbalgia y cervicalgia.