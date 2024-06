Falta organización a Capufe para agilizar trabajos carreteros en Orizaba: CCE

"Agilizar trabajos carreteros para evitar afectaciones a terceros": Luis Cruz Montesinos





Es necesario que exista una mayor organización en Caminos y Puentes Federales para agilizar los trabajos que se realizan en las Carreteras especialmente en la Autopista 150D Puebla-Córdoba en los tramos comprendidos por el Trébol de Jalapilla y el Puente de Metlac, informó el representante del Consejo Coordinador Empresarial en el Estado, Luis Cruz Montesinos.

A pesar de que aplaudió que hoy se ven las acciones encaminadas al mejoramiento de la infraestructura el Puente de Metlac que era muy necesario y que ya es notorio, lamentó que no se lograra concretar la implementación de tres turnos, con el firme propósito de reducir tiempos lo más posible y con ello evitar una afectación a terceros.

"Vemos que le han metido muchas ganas, creo que les falta un poquito de organización en la parte de organizarse con las jornadas laborales vemos que están haciendo unos barandales más fuertes, más gruesos de otra forma, vemos que le dieron mantenimiento al puente que ya lo necesitaba y que lo dijimos anteriormente, queríamos por ahí que nos sacaran una estadística de cómo estaba la estructura, que bueno que tomaron cartas en el asunto, que bueno de lo que estamos en contra más que nada desde la organización y la planeación de cómo se realizó esto, se pudo hacer en cuatro o cinco meses anteriores a estos si hubieran hecho los tres turnos laborales".

El también ex presidente de este organismo en la zona Córdoba-Orizaba, dijo que, a ello, se agrega lo ocurrido en el Trébol de Escamela en el que se dio una inundación y que no es un tema nuevo y que puede incrementarse con el paso de los dias si no se atiende en tiempo y forma.

"No es la primera vez, esto se puede prever ahorita tiene la posibilidad de que esto no vuelva a pasar que le hagas lo que le tengan que hacer para que esa parte no vaya a ocasionar un problema mayor el día de mañana".

Cruz Montesinos insistió que la tardanza en los trabajos generan pérdidas económicas millonarias y es por ello que, se busca que la próxima administración federal y estatal, tenga un poco más de sensibilidad para la realización de los mismos lo más ágil posible.