Extrabajadores deben reclamar dinero de su Afore, recomienda CROM

Ante el desconocimiento que existe en los extrabajadores de entre 70 y 75 años de edad que estuvieron con una Afore, es necesario que se apoyen de sus familiares para conocer su estatus y reclamen este dinero.

Así lo señaló el secretario general de la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM), Alfredo Hernández Ávila, a propósito del anuncio de que estos recursos económicos serán enviados al Fondo de Pensiones del Bienestar.

"No son fondos públicos, lo vuelvo a repetir al no ser fondos públicos, ningún Gobierno tiene porque hacer uso de ese dinero el recurso de los trabajadores es recurso de las familias de los trabajadores y por lógicamente lo que nosotros que estamos haciendo hoy es una campaña informativa para que los trabajadores a través de su Sindicatos a través de sus familias pues quienes tengan familiares de 75 y 70 años lógicamente acudan a ver el estatus de su Afore ", dijo.

Indicó que los adultos mayores que están en este rango de edad muy posiblemente no tienen conocimiento de que tuvieron esa Afore, las cuales estuvieron siendo administradas por bancos y estos han dado a conocer que no les afecta que el Gobierno retire el dinero de esas afores.

De ahí la importancia que las familias de estas personas tengan la información necesaria para tratar el tema, ya que son recursos de particulares y que ahora quiere disponer el Gobierno de ellos.

"Realmente tiene el gran riesgo de que ese dinero pase a ese fondo, no son fondos públicos y al no ser fondos públicos obviamente llega un Gobierno no tiene por qué hacer uso de ese recurso que es de los trabajadores, es recurso de las familias de los trabajadores".