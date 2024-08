Exparticipante de Exatlón saldrá libre tras arrollar a violentador en Veracruz

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que Irving Acosta, el atleta y exparticipante de Exatlón, detenido por evitar el escape de un presunto violador, será puesto en libertad.

Luego de que se dio a conocer que el atleta intervino para evitar que Raúl "N" escapara tras intentar violar a una mujer en la unidad habitacional Las Vegas I, el mandatario señaló que fue detenido por procedimiento pero que quedará en libertad.

"Hay un procedimiento pero sin duda que Irving va a estar libre, sí va a estar libre; hay un procedimiento que se debe cumplir, yo estoy con él", dijo respecto al exparticipante de Exatlón.

Entrevistado tras la ceremonia de inicio de curso en la Universidad Veracruzana, indicó que se le explicó a él y su familia que se tiene que seguir el procedimiento pero quedará en libertad.

"Se le explicó que había que cumplir con ese procedimiento pero vamos a estar atento para que salga libre", indicó.

Y es que el joven exparticipante de Exatlón arrolló a Raúl "N" cuando este intentaba escapar y a raíz de estos hechos fue detenido por la policía, lo que causó protestas de familiares, amigos y colectivas feministas.

También te puede interesar... Exparticipante de Exatlón ayudó a detener a un acosador en Veracruz y se lo llevan detenido

También te puede interesar... Y seguía libre; desde hace 4 años, Raúl N fue denunciado por acoso en Veracruz

SIGUE HOSPITALIZADO

Sobre Raúl "N", el Gobernador indicó que está hospitalizado pero está en calidad de detenido al ser señalado como presunto responsable de agresión.

"Es presunto responsable del intento de agresión y está hospitalizado pero en calidad de detenido", comentó.

Al cuestionado sobre si se reforzará la seguridad en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, en la que se ha denunciado a través de redes sociales casos de abuso y acoso sexual, el mandatario indicó que se apoyarán con la policía municipal.

En otro tema, García Jiménez negó que haya un retraso en la conclusión de la obra del estado Luis "Pirata" Fuente en Veracruz, y aseguró que se concluirá en tiempo y forma.

"Está el presupuesto el proyecto y todo, no es retraso, yo he venido anunciado todas las etapas que he ido haciendo".