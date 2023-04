Por presunto maltrato psicológico, exigen salida de maestra en primaria de Misantla

Esta mañana, padres de familia tomaron las instalaciones de la escuela primaria Flavia Torre, clave 30EPR1436H, de la zona 10 del sistema estatal, debido a que supuestamente una profesora agrede a sus alumnos psicológicamente.

Desde temprana hora, la institución fue tomada por los padres de familia que cerraron el portón con cadenas, colocando diversas pancartas de protesta.

En ellas se podía leer: "No somos cómplices de acciones que pongan en riesgo el bienestar de nuestros alumnos", El SNTE no es cómplice de acciones que incurran en la ley 303 contra el acoso escolar (Art. 2o y Art. 4o)", " Apoyo total a las acciones de la A.P.F. para salvaguardar la integridad de los niños", "No queremos a la MTRA., que perturba a niñas e insista a señalamiento", "Soy una víctima y tengo miedo que la MTRA regrese a dar clases".

En el lugar, Gloria Jiménez, representante de los padres de familia, informó que la profesora señalada de identidad reservada por el proceso que se tiene, es señalada por agresión psicológica, además de que existe una demanda en su contra por parte de una madre de familia.

"Tenemos un acta firmada que en base a lo que ella hizo, el delito que cometió, nosotros pedimos el apoyo al procurador en defensa del menor de niños y niñas y adolescentes, él estuvo presente aquí el día 31 de marzo, en el cual levantó el acta, participó también la psicóloga a donde interrogó a las pequeñas, son tres niñas afectadas donde mostró fotos eróticas y eso no lo podemos permitir".

Hilaria Aguilar Ramírez, representante legal de una de las madres de familia afectada expuso: "esta persona cometió una falta a los menores, siendo un daño reparable psicológicamente para ser procesada en su momento si en la Fiscalía se determina un delito en contra de esta persona".

Maestra será retirada

Presente estaba Cruz Briones Guevara, quien es supervisor de la zona escolar número 010 Misantla, quien también dio su punto de vista.

"Este proceso lo tenemos ya desde el 31 de marzo, el día lunes se inició los procesos que se requieren, ya estoy a la espera de un oficio donde yo transcribo que la maestra será y deberá ser retirada del centro de trabajo, no regresa a la escuela, esa es la solución que vengo a decirles a ustedes".

Por su parte, Marco Antonio Armenta, representante sindical del SNTE, dio su postura, "nosotros como agremiados del SNTE estamos en la disposición de que la compañera ya no es apta para que esté aquí dentro de la institución educativa y no nada más por la situación que se vivió ahorita, sino por situaciones pasadas".

"Hay un acta que está en los archivos de la escuela, si hay muchas actas por la compañera, y de momento nosotros como agremiados del SNTE no vamos abrir la escuela hasta que el maestro -supervisor- no llegue con el documento".

Este tema lo tiene el procurador del menor del DIF, la Supervisión Escolar 010 del estado y el secretario sindical, ahora esperan que por medio de un documento se les haga conocer que de plano la señalada no estará laborando más en la institución, arrojando que las clases se retomarán hasta nuevo aviso y que llegue el reemplazo.