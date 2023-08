Exigen liberación del alcalde electo de Lerdo de Tejada; lleva 20 meses preso

Familiares y abogados del presidente municipal electo de Lerdo de Tejada, Jorge Fabián Cárdenas Sosa, exigieron justicia y solicitaron la intervención del gobierno para que sea puesto en libertad.

Flor María de Jesús Sosa Samudio, madre del morenista y diputada local suplente, recordó que su hijo lleva 20 meses encarcelado. Actualmente se encuentra en un CEFERESO de Durango, acusado por los presuntos delitos de secuestro agravado y secuestro equiparado.

Reiteró que Jorge Fabián es inocente y no existen pruebas ni víctimas de los delitos que le imputan, por lo que exigió que las autoridades dejen de dar largas a su proceso y sea puesto en libertad.

"Durante este tiempo el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía destruyeron la vida de mi hijo, al perseguirlo dinamitando su núcleo familiar y social. Devastaron su proyecto empresarial (...) y le arrebataron la genuina aspiración de ser alcalde del municipio de Lerdo de Tejada ya que ganó por Morena en el 2021 este derecho en las urnas".

"Hoy vengo a manifestar de una manera lisa y llana y de manera enérgica que mi hijo es inocente. No hay delitos, no hay víctimas, no hay señalamientos", agregó Flor María de Jesús.

Por su parte, el abogado Fidel Martínez Lezama acusó a las autoridades por no emitir una sentencia firme pese a que el acusado lleva más de un año preso.

Mencionó que un juez ya citó a una nueva audiencia el próximo 7 de septiembre, aunque no descartó que se difiera de forma inexplicable, tal y como sucedió con las audiencias de etapa intermedia, por lo que exigió que las autoridades den cumplimiento a la garantía individual de ser sentenciado en menos de un año.

"Nosotros queremos juicio, necesitamos que se celebre el juicio para que en ese momento se pueda demostrar la inocencia total", mencionó el litigante.