Exigen a nuevas autoridades atender carreteras del país; quedaron en el olvido

Debido a que las actuales autoridades van prácticamente de salida, se espera que las próximas tomen cartas en el asunto en tema de carreteras pues hay muchas en malas condiciones y sin el mantenimiento adecuado.

David Estévez Gamboa, presidente de la Asociación Nacional del Transporte de Carga (ANTAC), explicó que ese abandono es lo que provoca problemas como las inundaciones recurrentes que hay en el tramo de la autopista 150D Córdoba-Orizaba, a la altura del trébol de Escamela.

Destacó que son 37 administradas por Caminos y Puentes Federales (Capufe), y anteriormente lo que se hacía era revisar los tramos que tenían detectados como focos rojos en tiempos de lluvia y que podrían causar un problema.

"Hoy estoy seguro que se abandonó esa situación o no hubo planeación, no hubo estudios para ver cómo iban a desazolvar toda el agua que cayera y no hubiera inundaciones como las que se ven en la entrada de Orizaba en la autopista", apuntó.

El dirigente transportista señaló que hay carreteras en muy mal estado y que ahora con el temporal de lluvias van a quedar más destruidas.

"Como transportista, como representante del hombre-camión, estamos preocupados porque ya no hubo la inversión que iba a haber en materia de infraestructura carretera y se ve en el abandono", indicó.

Estévez Gamboa expresó su deseo de que la próxima administración federal tome cartas en el asunto y, al menos, se medio reparen las vías de comunicación, pero sobre todo que haya gente seria en Capufe.

Dijo que ahora no han podido resolver lo del Puente de Metlac, que tantos problemas ha causado por el tráfico que se genera y que a un año de estar reparando no puede quedar listo.

Expresó que las próximas autoridades deben saber escoger bien a su gente, para que haya alguien con capacidad para resolver los problemas que hoy se tienen.

"Capufe ha dejado mucho qué desear y hoy lo estamos viendo, como es el tramo de Orizaba y otros tramos en carreras que también se inundan cuando llueve, o la que une a Chihuahua y Sonora, en donde no se puede circular porque el asfalto desapareció y hoy es terracería", apuntó.