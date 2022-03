Refirieron que el jueves acudieron a hacerles entrega de un documento en donde ese organismo les conmina a reintegrar lo que consideró "salarios no devengados".

"Por este medio me permito notificarle que esta subadministración a mi cargo tiene conocimiento, a través del correo electrónico de fecha 08 de marzo del año 2022 y su relación anexa de Personal con Adeudo por Salarios Pagados no Devengados a la quincena 04 de 2022, emitidos por la Subadministración de Procesos de Nómina de la Administración del Ciclo de Capital Humano 6, dependiente de la Administración Central de Ciclo de Capital Humano, que se le detectó un adeudos de salarios pagados no devengados respecto al concepto y cantidad que a continuación se indica: Faltas de los días 24, 25, 26, 27 y 28 de enero de 2022", se expone en el escrito.

Ahí mismo, conminan a cada trabajador despedido a reintegrar el dinero correspondiente al salario de esos días en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de la recepción de ese documento, reintegro que deberán hacer mediante cheque de caja a nombre del SAT.

De no hacerlo, se procederá a realizar el descuento de ese momento de los recursos económicos que adeude el SAT y se levantará una constancia de hecho, que se integrará a su expediente persona, "además de que no podrán reingresar a esta institución".

Dicha situación fue calificada como un atentado contra los derechos de los trabajadores, la vida y la salud, pues ellos solo cumplieron con los protocolos establecidos en materia de salud pública para evitar las cadenas de contagio.