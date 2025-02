Ex magistrados, ex funcionarios y jueces polémicos, buscan ser magistrados en elección judicial local

Luego de darse a conocer la lista de aspirantes aprobados por los comités de evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para la elección de magistrados y jueces de primera instancia, surgieron nombres de ex funcionarios estatales, del OPLE, e incluso ex magistrados que buscan regresar al Tribunal Superior de Justicia.

De igual forma se pueden leer los nombres de jueces polémicos, que ahora buscan ser magistrados, lo mismo que abogados que han tenido como clientes a ex funcionarios estatales involucrados en desvíos de recursos.

Algunos, incluso aparece su nombre en las tres listas, en dos o simplemente en una, pero finalmente pasarán a la etapa de insaculación para definir si son candidatos o no para la elección del próximo 1 de junio.

Alguien quien busca regresar al Tribunal Superior de Justicia es el ex magistrado del extinto TEJAV, Roberto Pérez Gutiérrez, quien incluso mantiene un proceso constitucional en contra del Congreso del Estado por su remoción.

También te puede interesar... Elección judicial en Veracruz: este es el número de aspirantes a la tómbola para jueces y magistrados

De igual forma, su ex compañera magistrada del TEJAV, Estrella Iglesias Gutiérrez también decidió participar en el proceso.

Del ámbito electoral, resalta la participación del ex consejero presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla.

También la abogada Zaidé del Carmen Zamudio Corro, quien laboró en el OPLE y la Secretaría de Protección Civil, y en ambos casos, tanto el PAN como el PRI la acusaron de la contratación de empresas fantasmas.

El recién ex consejero del OPLE, Roberto López Pérez igualmente decidió participar y apareció en la lista final de aspirantes.

Resalta la participación de la contralora general del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Gabriela Muñoz Rivera, así como de la abogada María Magda Zayas Muñoz.

Entre los ex funcionarios se encuentra la ex subsecretaria de Seguridad y Prevención, Sarahi Peña Galaviz y el ex presidente de la Comisión Estatal de Búsqueda, Geiser Caso Molinari.

De igual forma participa la Jefa del Departamento de Amparos del Congreso del Estado y familiar del delegado de Bienestar, Leticia Cazarín Marcial.

También está el caso del juez federal René Ortíz Sartorius quien fue el que concedió un amparo al ex secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán; y el juez local Adrián Reyes Acosta, encargado de enjuiciar al ex fiscal Jorge Winckler Ortíz.

Entre los abogados destaca Enrique Rentería Zavaleta, quien entre sus clientes se encuentra el ex subsecretario de Administración y Finanzas y ex oficial mayor de la SEV, Gabriel Deantes Ramos.