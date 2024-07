Estudiantes de la Anáhuac Puebla, entre víctimas de trágica fiesta en Veracruz

Entre los siete jóvenes que perdieron la vida al ahogarse en el Río Calzadas, el el sur de Veracruz, este fin de semana, había tres estudiantes de la Universidad Anáhuac de Puebla.

La institución que expresó su pesar a través de una esquela, ofreciendo condolencias a las familias afectadas.

Las jóvenes de la Universidad Anáhuac Puebla fueron identificadas como:

Mayra Reyes Sánchez. Kataline Toledo Pérez. Perla Khazzyha Álvarez Pacheco.

¿CÓMO SUCEDIÓ EL ACCIDENTE?

Vecinos de la colonia Elvira Ochoa, donde ocurrió el accidente, informaron que la camioneta con siete ocupantes cayó al río desde un muelle privado ubicado en la calle Agua Marina y Perla.

A pesar de la fuerte lluvia que se registró esa noche, los vecinos no se percataron del incidente hasta que fue demasiado tarde, ya que nadie salió a pedir ayuda.

¿POR QUÉ NO SE PIDIÓ AUXILIO?

Juana Montejo, una vecina de la zona, comentó que nadie pidió auxilio ni gritó durante el incidente, lo que impidió que los vecinos pudieran reaccionar a tiempo.

"La camioneta se fue de lleno al río , nadie pidió auxilio, nadie salió, los vecinos no supieron, porque no gritaron, no pidieron auxilio", declaró Montejo.

¿CÓMO ES LA ZONA DEL ACCIDENTE?

El lugar donde se produjo la tragedia es conocido por ser un sitio de reuniones ocasionales, especialmente durante los fines de semana.

La vecina, esposa de un pescador, explicó que el río es muy profundo en esa área, lo que pudo haber dificultado la salida de los jóvenes atrapados dentro de la camioneta.

"Ese salón lo ocupan de vez en cuando, vienen los sábados, los domingos , yo creo que ya está hondo ahí, porque donde se fue la camioneta y no pudieron ellos salvarse, yo creo que está hondo, pero lo más triste, es que ni uno salió a tocarnos para apoyarlos", añadió Montejo.

¿QUÉ INDICAN LOS PRIMEROS REPORTES?

Los reportes iniciales señalan que la camioneta Chevrolet blanca, blindada, estaba estacionada en una zona inclinada.

Al parecer, el vehículo se encontraba en neutral y sin freno de mano, lo que provocó que se deslizara hacia atrás y cayera al embarcadero con los jóvenes en su interior.