Esto exigen colectivos de búsqueda de desaparecidos al gobernador de Veracruz

Integrantes de colectivos de búsqueda de desaparecidos se reunieron con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, tras organizar manifestaciones y bloqueos viales en Xalapa durante esta semana debido a los insuficientes resultados en las investigaciones sobre el paradero de sus seres queridos.

Los familiares de desaparecidos llegaron a un hotel de la ciudad poco antes de las 19:00 horas. Ahí confirmaron su intención de presentar un pliego de peticiones al Ejecutivo y a la Fiscalía General.

Este va enfocado en exigir la resolución de los incumplimientos de la administración actual en su decreto sobre desapariciones y una solicitud para que la Dirección General de los Servicios Periciales les otorgue resultados.

"(Puntos importantes) es Periciales porque no tenemos identificados a todos los cuerpos. No ha habido una confrontación y no se han entregado todos los restos que deberían entregarse", afirmó Victoria Delgadillo, miembro de Colectivo Familiares Enlaces Xalapa.

Las madres y familiares de desaparecidos resaltaron la urgencia de abordar el rezago en la identificación de cuerpos y restos encontrados por las organizaciones de búsqueda, dado que el actual gobierno estatal concluirá su mandato en 2024.

"Si él (Cuitláhuac García) no lo hizo en todo el tiempo que estuvo en el cargo, no creo que logremos concretar todos los puntos", lamentó Victoria Delgadillo.

Añadió que hay "muchos pendientes" en cuanto a la identificación forense en todo el estado, además de que los casos de desapariciones continúan aumentando junto con los hallazgos de fosas clandestinas.

DECLARATORIA DE EMERGENCIA

María de Jesús López José, del Colectivo Unidos por La Paz Veracruz, recordó que García Jiménez emitió una Declaratoria de Programa Emergente por Crisis de Violaciones Graves de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas al inicio de su mandato.

Sin embargo, aún no han visto los resultados prometidos por el propio Ejecutivo.

"Él (García Jiménez) ya se encuentra al final de su mandato y queremos respuestas sobre todo lo que quedó pendiente en la Declaratoria de Programa Emergente por Crisis de Violaciones Graves de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas", dijo.

Refirió que se convocó a la reunión a los 32 colectivos de búsqueda de desaparecidos, quienes también señalan la falta de personal en la Fiscalía y en la Comisión Estatal de Búsqueda de Desaparecidos.

"Falta mucho personal para poder llevar a cabo todas las búsquedas de las fosas que existen aquí en el Estado de Veracruz (...), hasta la fecha tenemos alrededor de cuatro mil 700 desaparecidos denunciados y faltan los que no han sido denunciados y los que desconocemos", indicó López José.