Tras protestas, Gobernador de Veracruz acepta reunirse con colectivos de desaparecidos este jueves

Tras las protestas en Xalapa de familias de más de 30 colectivos de desaparecidos en Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García aceptó celebrar una reunión este jueves a las 7 de la noche.

Familias de desaparecidos se encontraban desconcertadas de que el Gobernador de Veracruz no quisiera recibirlas: originalmente propuso finales de diciembre de 2023, luego 24 de noviembre. Finalmente aceptó atender jueves de esta semana

Una de las mujeres que acampó afuera del Palacio de Gobierno de Veracruz, con temperaturas gélidas, demandó al mandatario Cuitláhuac García que, "si no fue capaz de asumir su responsabilidad durante el tiempo que lo correspondió (como Ejecutivo estatal ante la crisis humanitaria en la entidad), que al menos el tiempo que le queda a cargo del gobierno estatal trate con dignidad y respeto a las víctimas" y no se burle de la confianza que depositaron en él.

Igualmente, que se tome la atención de sentarse con los colectivos y dimensionar el problema que enfrenta Veracruz en materia de desapariciones, más allá de los discursos de autoelogio.

Relató que vinieron desde lugares como Veracruz, Córdoba, Tierra Blanca, casi sin recursos financieros. Incluso con niños, que también se quedaron a acampar en Xalapa, una de las ciudades más peligrosas para las mujeres por los casos de desapariciones.

Confesó que pensaron que el mandatario de Veracruz "tendría empatía y sensibilidad", por lo que en su caso no consideró siquiera que tendría que acampar.

A su paso por la capital de Veracruz, han recibido insultos de automovilistas y peatones de Xalapa que se han visto afectados en su movilidad. "Entendemos la molestia de la gente de Xalapa. Sólo les decimos: no es por gusto que estamos aquí, llevo años buscando a mi hermano y no hay avances ni nos dan informes. La Fiscal atiende festivales, pero a nosotras nunca nos puede recibir. Tampoco el Gobernador. Primero dijeron que por la pandemia, pero ya llevamos más de 3 años sin que nos quiera recibir... Duele mucho, da mucho coraje".

Lamentó que la fiscal Verónica Hernández se tome el tiempo de acudir a eventos de promoción del Gobierno de Veracruz y festividades oficiales, pero no para atender el rezago en las carpetas de investigación y analizar con los colectivos el avance de los casos.

´Queremos que nos voltee a ver a las víctimas, pero sobre todo los desaparecidos. El problema tan grande que hay en el estado. Eso es lo que queremos. Y eso siempre se lo hemos exigido nosotros. No vemos a nuestros familiares como números. Ellos ya lo ven así. Nosotros no: tienen nombre, apellido, y rostro y exigen justicia. Donde quiera que estés, donde quiera que esté mi hermano Ángel Gabriel, exige justicia y verdad. Y su familia también. Y no vamos a parar hasta encontrarlo. Igual todas mis compañeras, porque todas queremos saber dónde están nuestros familiares´.

SÓLO DURANTE CAMPAÑA, DESAPARECIDOS FORMARON PARTE DE LA AGENDA

"No ha habido atención de parte del Gobernador, no viene, no hay diálogo, no hay mesas de trabajo desde hace más de tres años (...) Nada más para campaña estuvimos en la agenda", reprocharon al referir que este martes la agenda del mandatario estatal está en un evento de turismo en la ciudad de Veracruz.

Este martes, colectivos de familiares de personas desaparecidas realizaron, por segundo día consecutivo, un plantón en el centro de la capital veracruzana, bloqueando las calles, en demanda de atención del Gobierno del estado.

Tras el plantón del lunes y la toma simbólica del Palacio de Gobierno del Estado de Veracruz, integrantes de los colectivos pernoctaron en casas de campaña, cartones, bajo lonas.

La demanda: diálogo urgente con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, así como con la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial, para revisar investigaciones en torno a la búsqueda de personas desaparecidas, así como la identificación y cotejo de genética de restos hallados, con las de los colectivos y sus seres queridos. Diálogo suspendido desde hace más de 3 años .