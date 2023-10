Observaciones del Orfis cumplen 2 años sin solventarse en Espinal

El presunto daño patrimonial por 47 millones de pesos que cometió la pasada administración del municipio de Espinal está limitando el desarrollo de obras públicas. Tras casi dos años del cambio de gobierno, no se han solventado observaciones, indicó el alcalde Paulino Salinas Salgado.

Indicó que la pasada administración no ha logrado solventar las observaciones que realizó el Órgano de Fiscalización del Estado (Orfis) en más de 25 obras públicas.

Manifestó que algunas quedaron inconclusas y otras que se entregaron fueron de mala calidad, registrando daños que han provocado reclamos de habitantes de diferentes sectores.

Piden a Orfis investigar

Destacó que ya solicitaron a Delia González Cobos, auditora general del Orfis, agilizar la investigación en relación al presunto desfalco y exigir que se presenten las pruebas para que sean solventadas las observación o se finquen responsabilidades.

Además, dijo que no se ha logrado arrancar algunas obras porque también hay observaciones, por lo que de intervenir podrían generar responsabilidad administrativa a las actuales autoridades.

Salinas Salgado manifestó que sobre las obras hay poca información pues se llevaron los expedientes; no se sabe de contratistas, montos pagados, algunas no tuvieron permisos de construcción o simplemente no se realizaron.

Manifestó que su administración cumplió con la Cuenta Pública del 2022 y solamente se registró una observación por un monto de 170 mil pesos que, afirmó, será solventada, pues se debió a un retraso en un permiso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).