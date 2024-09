Escuela carente de maestro en Ixtaczoquitlán tiene a 22 niños sin clases

*Toman Escuela Primaria de Ixtaczoquitlán por falta de maestro *





Debido a que carecen de un profesor para el segundo grado desde el ciclo pasado, padres de familia de la Escuela Primaria Federal Rafael Ramírez Castañeda, en Ixtaczoquitlán, tomaron las instalaciones del plantel para exigir a la Secretaría de Educación de Veracruz se de una solución inmediata.

Hasta el plantel escolar ubicado en las inmediaciones del Barrio San José de la cabecera municipal arribó el supervisor escolar quien informó a las madres protestantes que el día de mañana jueves, se presentará la maestra Marlene para atender a este grupo de 22 pequeños, concluyendo así esta protesta la cual tuvo una duración aproximada de dos horas.

"Estamos aquí reunidos porque no tenemos maestro, no tenemos maestro y únicamente nos dan largas, la maestra que teníamos asignada tuvo un problema familiar y pidió permiso, vino una maestra interina pero pues ya no las quitaron, nos dijeron que no hay cómo solucionarlo más que darnos un mismo maestro de acá, pero es la hora en que no nos los pueden dar. Lo único que pedimos y lo único que peleamos es el maestro para el segundo grado", expresó una de las madres de una pequeña afectada.

Aseguró que esta problemática la presentan del del ciclo pasado 2023- 2024, incluso cuatro meses estuvieron sin docente.

"Desde el ciclo pasado no tenemos maestra, desde el ciclo pasado estuvimos cuatro meses sin maestra, y nada más les dio clases la directora, a veces venía a veces no, a veces se iba temprano nos mandaban a llamar a las 10 de la mañana para que viniéramos por nuestros hijos porque ella ya se iba, no tenemos nada en contra de la directora y los maestros, pero si queremos y exigimos el derecho de nuestros hijos tener un maestro y tener la educación que se merecen, porque es necesario".

Otra madre de familia agraviada enfatizó que es muy necesaria la educación para estos 22 pequeños que apenas están iniciando su formación básica.

"Apenas van empezando y no es posible que no tengan maestro cuando apenas van para arriba, el estudio para ellos debe ser eficaz y muy complementario para ellos. Son 22 pequeñitos del segundo grado grupo "A" los afectados que no tienen clases desde el ciclo pasado".

Hasta dicho plantel llegó el supervisor escolar de la Zona 023, sector 12, quién dialogó con las madres de familia y se comprometió en resolver hoy mismo esta problemática de falta de maestro.

Después de más de una hora, el profesor regresó con las madres de familia y les informó que la maestra Marlene se ocupará del segundo grado grupo "A", para darle una solución a esta problemática.

"Vino supervisión y no tienen una respuesta como tal porque ahorita nos van a poner a esta maestra de aquí mismo en lo que solucionan si la maestra que está de permiso va regresar o no, esto se viene viendo desde el ciclo anterior y esperemos y ahora sí sea definitivo".

Después de 2 horas, la protesta concluyó y él plantel escolar fue liberado por los padres de familia quienes confían en que el día de mañana la maestra asignada atienda al grupo de segundo grado grupo "A".