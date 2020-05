Escala conflicto entre síndico y alcaldesa de Rafael Delgado

El síndico de Rafael Delgado, Julián Cotlame Cocotle, denunció que la alcaldesa Isidora Antonio Ramos le clausuró su oficina, por lo que al llegar a palacio este viernes, no pudo ingresar.

"Me han sellado, me han clausurado mi oficina. Yo preguntaría a la alcaldesa cuál es el motivo para hacerme estas cosas, llego y me encuentro un documento, del cual ya me he encontrado como 20 de esos en los que solo me busca perjudicar", expresó.

El funcionario municipal mencionó que denunció esta situación formalmente ante la Fiscalía, pero es una vergüenza que desde que inició esta administración haya sido únicamente víctima de atropellos.

Mencionó que hay ciudadanos que llegan a buscarlo para realizar algún trámite y se encuentran con que la oficina está clausurada, con lo que la edil afecta a la población.

Cabe mencionar que los problemas entre el síndico y la alcaldesa, ambos del Morena, iniciaron prácticamente desde el inicio de la actual administración, luego de que el Cotlame Cococotle exhibiera presuntas irregularidades por parte de Antonio Ramos.

La alcaldesa por su parte, respondió a esos señalamientos denunciando tanto al síndico como a los reporteros que dieron cobertura a esa entrevista.

Meses después dejó de pagar a ese funcionario su salario, por lo que éste interpuso una denuncia y ordenaron a la edil pagarle, pero tampoco lo acató, pues cuando iba el funcionario a cobrar le decían que no estaba su cheque.

Desde entonces y a la fecha, los problemas entre ambos funcionarios siguen y este viernes el síndico exhibió esa situación a través de redes sociales.